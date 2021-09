Diablo 2: Resurrected a-t-il une progression croisée ou un jeu croisé?

in

Diablo 2: Resurrected sort cette semaine, et contrairement au jeu original exclusif au PC, la version refaite arrive à tout, du PC à la PS5 et à la Nintendo Switch. Il prend également en charge la progression croisée, vous permettant de conserver la progression de votre jeu si vous décidez de passer d’une plate-forme à une autre ou si vous souhaitez passer d’une plate-forme à l’autre. Mais comment fonctionne la progression croisée de Diablo 2: Resurrected ? Nous vous donnerons le récapitulatif.

Qu’est-ce que la progression croisée de Diablo 2: Resurrected ?

La progression croisée est une fonctionnalité distincte du jeu croisé – cela ne signifie pas que vous pouvez jouer avec votre ami sur PC si vous jouez sur Xbox Series X. Au lieu de cela, ce que la progression croisée vous permet de faire est de jouer votre personnage sur une plate-forme, puis reprenez là où vous vous étiez arrêté sur une autre. De cette façon, si votre ami ne joue que sur PlayStation et que vous préférez PC, vous pouvez toujours passer temporairement à PlayStation afin de jouer en coopération avec eux. Cette fonctionnalité n’était pas incluse dans Diablo 3–ni n’était cross-play–donc vous ne pouviez jouer que sur des personnes avec le même système que vous. Vous devez toujours acheter le jeu séparément sur toutes les plateformes que vous utiliserez.

Comment activer Diablo 2: la progression croisée ressuscitée

Pour ce faire, il vous suffit d’avoir un compte Battle.net lié à la plateforme en question. Si vous avez déjà joué à Diablo 3 ou Overwatch sur une console, il y a de fortes chances que vous l’ayez déjà fait.

Si vous ne l’avez pas fait, il existe plusieurs façons de le faire. Depuis votre écran de jeu, vous pouvez choisir la case “Lier les comptes” dans le menu des options, puis ouvrir un navigateur auquel vous pouvez vous connecter afin de lier Battle.net à la plate-forme sur laquelle vous vous trouvez.

Le moyen le plus simple est de vous connecter sur votre ordinateur ou votre téléphone. Connectez-vous à Battle.net et accédez à la page Connexions, cliquez sur « Se connecter », sélectionnez les plates-formes sur lesquelles vous allez jouer et connectez-vous à chacune d’entre elles en utilisant leurs propres sites Web.

Diablo 2: Resurrected releases alors qu’Activision Blizzard est impliqué dans un procès dans l’État de Californie ainsi qu’une enquête de la SEC concernant des allégations de harcèlement sexuel et d’intimidation sur le lieu de travail, ainsi que la perpétuation d’une culture de “frat boy”.

