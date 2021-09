Diablo 2: Resurrected Cinematic Trailer montre le seigneur de la terreur lui-même

in

Diablo II: Resurrected est presque là, et quand il arrivera, il apportera avec lui tout un lot de cinématiques magnifiquement refaites, comme le souligne la nouvelle bande-annonce de lancement du jeu.

Les fans ont déjà eu la chance de voir les cinématiques refaites des deux premiers actes du jeu dans le cadre de la bêta ouverte de Diablo II: Resurrected. Mais la nouvelle bande-annonce comprend des images des cinématiques de l’acte 3-5, y compris l’horrible transformation du Dark Wanderer en Lord of Terror lui-même.

Lecture en cours : Diablo II : Ressuscité – Bande-annonce cinématique officielle

Les cinématiques sont toutes incroyablement fidèles à celles du Diablo II original, mais renaissent maintenant avec des visuels plus modernes. Blizzard a toujours été connu pour certaines des meilleures cinématiques de l’histoire du jeu vidéo, et cela continue d’être le cas ici.

Alors que Diablo II: Resurrected est en grande partie le même jeu que l’original de 2000 du point de vue du gameplay, son arrivée sur les consoles pour la première fois apportera quelques changements à cette version du jeu, notamment des mouvements de personnages plus directs et une barre de capacités rappelant Diablo. III.

La recréation par Blizzard du classique action-RPG propose des visuels améliorés et de petites améliorations de la qualité de vie, ainsi que la prise en charge de la version moderne de Battle.net de Blizzard et la progression croisée entre les consoles et le PC. Le jeu n’aura cependant pas une véritable prise en charge des moniteurs ultra-larges au lancement pour PC, car il brise l’IA du jeu.

Diablo II: Resurrected sort le 23 septembre sur Xbox, PlayStation, Nintendo Switch et PC. Sa publication interviendra alors que Blizzard continue de répondre aux allégations de discrimination et de harcèlement généralisés envers les femmes, comme détaillé dans un procès de l’État de Californie.

