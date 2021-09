Diablo 2: Resurrected ne peut pas gérer les moniteurs ultra-larges 21: 9 – voici pourquoi

Les portes de l’enfer sont sur le point de rouvrir alors que Diablo 2: Resurrected, un remasterisateur du classique de 2000, se prépare à revenir sur PC sous une forme remaniée flashy le 24 septembre, ainsi qu’à venir sur consoles pour la première fois. Mais au moins une commodité moderne n’a pas fait le saut vers la dernière version du jeu.

Alors que de nombreux joueurs sur PC apprécient l’écran étendu et le champ de vision des résolutions ultra-larges sur un moniteur 21: 9, c’est une option qui ne figurera pas dans Diablo 2: Resurrected. Pourquoi? Tout simplement, ça casse le jeu.

Comme révélé dans un nouveau billet de blog sur le forum Blizzard, « La prise en charge des moniteurs ultra-larges en cours de modification était un sujet [Blizzard] a fait l’objet de nombreuses discussions sur nos canaux après la bêta. »

« Dans l’alpha technique, les joueurs avec du matériel Ultrawide ont vu leurs écrans complets 21:9 utilisés pendant ce test. Cependant, au cours de ce test, nous avons identifié des limitations affectant ces joueurs et d’autres.

Par exemple, l’IA n’a pas réussi à détecter le joueur et à déclencher des attaques. De plus, les joueurs avec des moniteurs 21:9 ont pu entraîner beaucoup plus de monstres au combat à une distance au-delà de l’intention du jeu d’origine. Dans un scénario où les joueurs (par exemple : jouer une classe à distance) attaquaient des monstres, les joueurs avec des moniteurs 21:9 pourraient frapper les ennemis avec cet espace d’écran supplémentaire, mais les monstres ne tireraient pas ou ne réagiraient pas, mais pourraient toujours être vaincus. En fin de compte, l’IA n’enregistre pas le fait d’être touché à cette distance supplémentaire fournie par un moniteur 21: 9. Ce n’est pas prévu, surtout si vous partagez un jeu avec un utilisateur 16:9.

Un compromis a plutôt été trouvé où les résolutions 19:9 peuvent être utilisées – bien que les joueurs 21:9 devront toujours supporter des barres noires sur les bords de leurs écrans.

Chasser les tricheurs

Une autre fonctionnalité manquante est le support TCP / IP qui permettait une connexion peer-to-peer avec d’autres joueurs plutôt que d’utiliser le serveur de Blizzard, présent dans le jeu original mais tiré du remaster Diablo 2: Resurrected. Blizzard a maintenant décidé de clarifier pourquoi cette décision a été prise.

“Après l’alpha technique, nous avons appris que cette fonctionnalité entraînait d’importants problèmes de sécurité dans notre jeu”, poursuit le post.

« Nous sommes conscients que la suppression de cette fonctionnalité ajoute un obstacle important pour les moddeurs multijoueurs talentueux de notre communauté. Néanmoins, notre priorité est de maintenir l’écosystème de ce jeu aussi sécurisé que possible pour tous nos joueurs. »

Cela ne veut pas dire que les mods multijoueurs de toutes les formes ont été supprimés, ni que les mods existants pour la version originale du jeu vont n’importe où.

« Malgré ce changement, une forme de modding sera toujours possible. Les joueurs auront la possibilité de modifier des fichiers spécifiques qui incluent l’ajustement des valeurs de compétences, d’objets, etc. Cependant, gardez à l’esprit que le client classique de Diablo II existera toujours et que cela ne disparaîtra pas. Les mods multijoueurs pourront toujours exister et prospérer sur cette plate-forme par notre communauté là-bas. “

Le lancement approche à grands pas, Diablo 2: Resurrected représente une version importante pour Blizzard Activision. Il s’agit de la première version majeure de l’entreprise depuis qu’une culture d’inconduite généralisée sur le lieu de travail a été alléguée par les employés actuels et anciens, ce qui a conduit à une action en justice en cours. C’est un titre destiné à satisfaire les appétits de ceux qui attendent depuis longtemps Diablo 4, et sa performance sera un aperçu intéressant de la réaction du grand public aux procédures judiciaires en cours.