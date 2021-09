Diablo 2: Resurrected n’inclura pas de véritable support ultra-large car il casse le jeu

in

La version bêta de Diablo II: Resurrected est terminée, et à quelques semaines de la sortie du jeu complet, Blizzard offre des informations supplémentaires sur certaines fonctionnalités, notamment la prise en charge du moniteur ultra-large 21:9.

Bien que le jeu soit jouable sur un moniteur ultra-large, il ne prendra pas en charge le format d’image ultra-large complet de 21:9, mais s’étendra uniquement à 19:9. La prise en charge du 21:9 a été incluse dans l’alpha technique du jeu, mais a été réduite à 19:9 dans la version bêta la plus récente, laissant de nombreux joueurs se demander pourquoi.

À l’affiche : Diablo II Vs Diablo II Ressuscité Acte 1 et Acte 2 Comparaison des cinématiques

Il s’avère qu’il y a une bonne raison à la limitation – 21:9 casse le jeu. Plus précisément, jouer à un rapport d’aspect ultra-large permet aux joueurs de pouvoir attaquer à partir de plages plus éloignées que celles pour lesquelles le jeu a été conçu. Les ennemis ciblés par les moniteurs ultra-larges à portée étendue ne parviennent tout simplement pas à reconnaître qu’ils sont attaqués et, par conséquent, ne réagissent pas.

“Pour protéger l’intégrité de l’expérience de chacun et promouvoir un terrain de jeu égal pour tous, ceux qui ont des moniteurs ultra-larges pourront voir leur écran de jeu étendu à 19: 9 (la longueur maximale des zones de limitation dans le jeu) avec une vignette sur les côtés de l’écran de jeu”, a écrit Blizzard dans un message officiel du forum. “Nous reconnaissons que les joueurs ont dépensé beaucoup d’argent pour assembler leurs configurations matérielles 21:9 et voir des barres noires peut être frustrant pour leur expérience. Nous continuerons donc à suivre ces discussions et à explorer des solutions possibles qui ne changent pas la façon dont le jeu est joué.”

Blizzard a également clarifié son raisonnement pour supprimer le support TCP/IP, une fonctionnalité présente dans la version originale de Diablo II. La fonctionnalité a été supprimée car elle “permettait d’importants problèmes de sécurité” dans le jeu.

“Nous sommes conscients que la suppression de cette fonctionnalité crée un obstacle important pour les moddeurs multijoueurs talentueux de notre communauté”, a écrit Blizzard. “Néanmoins, notre priorité est de garder l’écosystème de ce jeu aussi sécurisé que possible pour tous nos joueurs.”

Des changements supplémentaires seront apportés aux salons des consoles dans la version complète du jeu, permettant aux joueurs de se regrouper plus facilement avec d’autres joueurs en fonction de différentes activités. Malgré les demandes des joueurs, Blizzard déclare que les versions console de Diablo II: Resurrected n’incluront pas la possibilité de créer des lobbies personnalisés, bien qu’il « surveille les commentaires sur ce sujet » après le lancement du jeu.

Diablo II: Resurrected prendra en charge la progression croisée sur toutes les plateformes lors de sa sortie le 23 septembre et est disponible en précommande dès maintenant. Le jeu sortira alors que Blizzard continue de faire face aux retombées d’un procès dans l’État de Californie alléguant que l’entreprise a un schéma de harcèlement et de discrimination à l’égard des femmes. Diablo IV, qui a récemment perdu son directeur de jeu, est actuellement en développement et n’a pas de date de sortie.

