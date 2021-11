Diablo 4 et Overwatch 2 ne sortiront pas l’année prochaine

On dirait qu’il faudra attendre au moins 2023 pour jouer Diablo 4 et Surveillance 2.

C’est selon Activision Blizzard qui l’a déclaré hier soir lors de son appel aux investisseurs pour le troisième trimestre 2021.

S’exprimant lors de l’appel, le président et directeur de l’exploitation d’Activision, Daniel Alegre, a déclaré que Blizzard prévoyait désormais un « lancement plus tardif » pour les deux jeux que « prévu à l’origine ». Cela dit, Blizzard a « une quantité substantielle de contenu » prévue pour l’année prochaine, probablement de World of Warcraft, Overwatch et ses autres titres.

Ajoutant un peu de couleur, le PDG Bobby Kotick a déclaré que les départs de personnel, volontaires ou autres, ont en partie contribué aux retards et a cité le « roulement » et la « concurrence accrue sur le marché » pour les talents de l’entreprise comme compensant en partie son succès en matière d’embauche.

Kotick a également attribué les retards au travail avec la nouvelle direction de Blizzard et au sein des franchises elles-mêmes, en particulier dans certains rôles créatifs clés. Il a déclaré qu’avec la nouvelle direction, il est devenu évident qu’une partie du contenu Blizzard prévu pour l’année prochaine « bénéficierait de plus de temps de développement pour atteindre son plein potentiel ».

La nouvelle direction de Blizzard Kotick référencée concerne Jen Oneal et Mike Ybarra qui ont été nommés co-dirigeants de Blizzard après que J. Allen Brack a quitté son poste de président.

Maintenant, le studio a perdu l’un des nouveaux co-leaders alors que Jen Oneal a annoncé hier qu’elle quittait l’entreprise.

Jusqu’au départ d’Oneal à la fin de l’année, elle passera son temps à travailler en étroite collaboration avec Activision Blizzard et Women in Games International, dont elle est membre du conseil d’administration, pour déterminer comment une subvention d’un million de dollars sera versée à l’association par le société sera utilisée.

Les responsabilités de Blizzard étant transférées à Ybarra, le chef de Blizzard a déclaré lors de l’appel des investisseurs que le temps supplémentaire alloué à Diablo 4 et Overwatch 2 donnerait au studio le temps d’augmenter » considérablement » la taille des équipes de développement avant la sortie.

« Nous avons un nouveau leadership sur Overwatch 2 et Diablo 4, et tous deux sont des développeurs Blizzard chevronnés avec plus de 30 ans d’expérience dans l’entreprise à eux deux », a déclaré Ybarra. « Les équipes ont fait de grands progrès et franchi des étapes importantes récemment, et nous nous attendons à ce que ce soient des sorties fantastiques. Mais il y a évidemment eu un changement de leadership.

« Ce temps supplémentaire nous aidera également à nous assurer que nous suivons les versions avec un contenu substantiel pour continuer à ravir la communauté. Nous ne partageons pas les dates de sortie pour le moment, mais j’ai une confiance absolue en ces nouveaux dirigeants et leurs équipes pour livrer . Ils ont à coeur de créer des produits de haute qualité et de permettre à tous les membres de leurs équipes de donner le meilleur d’eux-mêmes à leurs projets. »

Les deux retards donneront également aux équipes actuelles « plus de temps pour permettre à la fois de grandes expériences au lancement et également aider à garantir que tout sera en place pour engager les communautés pendant de nombreuses années à venir », a déclaré Ybarra.

Diablo 4 a été annoncé en novembre 2019 à la BlizzCon, tout comme Overwatch 2.

Depuis son annonce, Blizzard a partagé des mises à jour de développement sur Diablo 4 mais a dit et montré peu en ce qui concerne Overwatch 2. Aux dernières nouvelles, Bastion et Sombra subiront quelques changements dans la suite, et avant cela, nous avons eu un aperçu du PvP gameplay et entendu la nouvelle qu’une future bêta est prévue.

Les retards ne sont que les derniers d’une série de nouvelles d’Activision Blizzard à la suite d’informations selon lesquelles la société a favorisé une culture toxique. Ces allégations ont été révélées à la suite d’un procès intenté par l’État de Californie pour intimidation, harcèlement et sexisme sur le lieu de travail.

Pour lutter contre les problèmes futurs de l’entreprise, Actvision a l’intention de lutter contre les abus sur le lieu de travail et d’améliorer ses pratiques d’embauche.