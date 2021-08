Diablo 4 Game Director et deux autres développeurs évincés d’Activision Blizzard

Trois éminents développeurs d’Activision Blizzard ont quitté l’entreprise à la suite d’une plainte pour harcèlement sexuel à la bombe déposée par l’État de Californie.

Le directeur du jeu Diablo IV Luis Barriga, le concepteur de niveau en chef de Blizzard Jesse McCree (qui est également l’homonyme du héros cow-boy d’Overwatch) et le concepteur de World of Warcraft Jonathan LeCraft ont tous quitté la société, a confirmé Activision Blizzard avec GameSpot. La nouvelle a été rapportée pour la première fois par Kotaku.

Les sources de la publication ont déclaré qu’Activision Blizzard n’avait pas précisé pourquoi les trois développeurs avaient été évincés de leurs postes, et la déclaration officielle d’Activision Blizzard n’offre aucune indication. Cependant, ces départs surviennent après qu’un procès en Californie contre le géant du jeu a allégué que l’entreprise avait favorisé une culture de harcèlement sexuel et de discrimination généralisés.

“Nous pouvons confirmer que Luis Barriga, Jesse McCree et Jonathan LeCraft ne font plus partie de l’entreprise”, a déclaré un porte-parole d’Activision Blizzard. “Nous avons déjà une liste complète et talentueuse de développeurs en place et de nouveaux dirigeants ont été affectés le cas échéant. Nous sommes confiants dans notre capacité à continuer de progresser, à offrir des expériences incroyables à nos joueurs et à aller de l’avant pour assurer un environnement de travail sûr et productif pour tous.”

Jesse McCree est particulièrement mentionné, car il était l’un des nombreux développeurs actuels et anciens vus sur la désormais tristement célèbre photo “Cosby Suite” qui a fait le tour fin juillet. Jonathan LeCraft apparaît également sur cette photo, tout comme le concepteur de jeux en chef de Blizzard, Cory Stockton. Selon Kotaku, Stockton a été mis en congé plus tôt ce mois-ci mais reste chez Blizzard.

On ne sait pas si le nom de McCree sera supprimé d’Overwatch, bien que l’équipe World of Warcraft de Blizzard ait récemment promis de supprimer les références “non appropriées” de son jeu.

Plus tôt ce mois-ci, Activision Blizzard a déclaré que les employés, quel que soit leur poste ou leur ancienneté, seraient “tenus responsables” à la suite du procès, affirmant que “des mesures décisives” seraient prises contre les travailleurs qui entravent l’intégrité de l’entreprise.

