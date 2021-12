Diablo 4 obtient un nouveau système de progression de fin de partie dans le tableau Paragon

Diablo IV proposera un tout nouveau système de progression de fin de partie appelé Paragon Board, qui n’est qu’un aspect du prochain RPG d’action qui augmentera la puissance du personnage en dehors de la simple acquisition d’objets plus puissants. Des détails sur le système Paragon Board, ainsi que des informations sur les objets et les effets visuels, sont fournis via une nouvelle mise à jour trimestrielle de Diablo IV.

Comme détaillé dans le blog, Blizzard écrit que la prochaine entrée dans la légendaire franchise ARPG mettra davantage l’accent sur la puissance du personnage obtenue grâce aux décisions des joueurs lors de la mise à niveau, plutôt que sur la force d’un personnage provenant en grande partie de l’équipement qu’il a équipé.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible Javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : nouveau gameplay de Diablo 4, améliorations des combats, éclairage, effets de buff et bien plus (mise à jour trimestrielle)

Présentation de la planche Paragon

C’est là qu’intervient le nouveau système Paragon Board. Une fois le niveau 50 atteint sur un personnage, les joueurs gagneront des points Paragon tout en continuant à jouer et à gagner de l’expérience. Les joueurs peuvent alors commencer à déverrouiller diverses tuiles sur le Paragon Board avec ces points, chaque tuile accordant divers bonus passifs. Certaines tuiles trouvées sur le plateau, comme les tuiles normales et magiques, accorderont de petits bonus de statistiques. D’autres tuiles, comme les tuiles rares, peuvent accorder des bonus à des compétences spécifiques et augmenter leur puissance une fois que certaines exigences sont remplies. Enfin et surtout, chaque plateau Paragon après le premier contient une tuile légendaire en son centre qui, une fois déverrouillée, confère une nouvelle capacité légendaire puissante. Il existe également des tuiles qui peuvent être équipées de glyphes, qui sont des objets découverts en jouant qui permettent une personnalisation plus poussée.

Une fois que les joueurs ont progressé sur un plateau et atteint l’une des tuiles de porte sur le périmètre du plateau, ils auront la possibilité de sélectionner un nouveau plateau à parcourir. Chaque tableau a sa propre disposition et sa propre sélection de tuiles. Le système Paragon Board ne sera que l’un des moyens par lesquels Blizzard cherche à donner aux joueurs plus de contrôle et de personnalisation sur la façon dont un personnage se comporte et joue, bien que le développeur n’ait pas élaboré sur d’autres moyens qu’il cherche à apporter à son objectif de plus de puissance de personnage à l’extérieur. de l’énumération à la réalisation.

Une version pré-alpha du Paragon Board dans Diablo IV

Mises à jour de l’inventaire

En parlant de détail, la mise à jour trimestrielle y plonge également. Dans un mouvement qui ravira les fans de Diablo II, Diablo IV verra le retour des affixes + Rang de compétence, permettant aux joueurs d’améliorer directement leurs compétences clés en équipant certains équipements.

« Au fur et à mesure que les joueurs investissent des points dans les compétences, leur puissance augmente, et trouver des objets avec un rang de compétence + peut accélérer cela », écrit le concepteur principal des systèmes de Diablo IV, Joe Piepiora. « En prime, lorsque le joueur équipe un objet avec un rang de compétence + pour une compétence qu’il n’a pas apprise, il aura accès à cette nouvelle capacité. C’est un excellent moyen d’essayer de nouvelles compétences avant de pouvoir investir dans Obtenir une goutte chanceuse qui vous rapporte une compétence que vous aimeriez pour vos dix niveaux de construction avant que vous n’y ayez autrement accès est un énorme coup de pouce ! »

Les objets légendaires reçoivent un changement dans Diablo IV, avec des pouvoirs légendaires désormais capables d’apparaître sur plusieurs emplacements d’objets. Un nouveau PNJ, l’Occultiste, peut prendre un pouvoir légendaire d’un objet et l’appliquer à un autre. Lorsqu’il s’agit de rechercher des types spécifiques de nouveaux objets, Piepiora écrit que certains types d’ennemis dans le jeu auront plus de chances de laisser tomber des types d’objets particuliers. Les bandits, par exemple, lâcheront plus de masses, d’arbalètes et de bottes que les autres types d’ennemis.

Effets visuels « Gameplay First »

En plus du Paragon Board et des mises à jour des éléments, le blog examine également les effets visuels de Diablo IV, y compris des détails sur la façon dont l’équipe aborde la mise en œuvre des effets avec une mentalité de « gameplay first », selon Daniel Briggs, principal artiste des effets visuels de Diablo IV.

« Le gameplay d’instant en instant est le point central de la composition de Diablo IV : il devrait attirer votre attention », écrit Briggs. « Pour y parvenir, nous devons prendre en compte des éléments tels que les compétences des joueurs, les télégraphes des monstres, les pièges, les zones de dégâts et les états des personnages. Les effets visuels de chacun de ces composants doivent être lisibles dans toutes les zones et conditions d’éclairage, afin que vous puissiez rapidement comprendre ce qui est se passe et utilise ces informations pour prendre des décisions éclairées. »

Briggs approfondit ensuite le nouveau système d’éclairage de Diablo IV, les améliorations apportées aux effets visuels axés sur le combat du jeu et la possibilité d’ajuster dynamiquement les compétences des joueurs en termes de taille et d’intensité.

Dans une fonctionnalité de retour de Diablo III qui devrait rendre Diablo IV aussi horrible que jamais, les ennemis tués par différents types de compétences seront effacés de différentes manières. Par exemple, carboniser des ennemis avec des compétences de feu réduira les ennemis à un squelette carbonisé, tandis que les compétences de mêlée à fort impact peuvent fendre les ennemis en deux ou les décapiter. Chaque classe aura un certain nombre de façons de décimer viscéralement leurs ennemis, ce qui devrait ajouter une certaine variété sanglante alors que les joueurs se frayent un chemin à travers le monde ensanglanté de Sanctuary.

Diablo IV, qui n’a jamais eu de fenêtre de sortie officielle, devrait maintenant arriver encore plus tard que prévu initialement, selon un récent appel de résultats d’Activision Blizzard. Le retard du jeu est survenu au milieu des retombées continues de multiples poursuites et enquêtes pour discrimination et harcèlement sexuels à Activision Blizzard. Le jeu a récemment reçu un nouveau réalisateur en Joe Shely.

Diablo II: Resurrected, un remaster du Diablo II original avec des visuels modernes et de petits ajustements de gameplay, sorti en septembre 2021. Il a été récemment annoncé que Diablo II: Resurrected recevra des changements beaucoup plus importants dans les mois à venir, y compris le premier ajustements d’équilibrage de classe pour Diablo II en plus de 11 ans.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.