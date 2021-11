Diablo 4, Overwatch 2 retardé, aucune nouvelle date de sortie annoncée

Activision Blizzard a retardé les sorties d’Overwatch 2 et de Diablo 4, deux des sorties les plus attendues de Blizzard. Comme annoncé dans ses derniers résultats trimestriels, la société a déclaré que les deux seraient lancés plus tard « qu’initialement prévu ».

« Ce sont deux des titres les plus attendus de l’industrie, et nos équipes ont fait de grands progrès vers l’achèvement au cours des derniers trimestres », indique le communiqué. « Mais nous pensons que donner aux équipes un peu plus de temps pour terminer la production et continuer à développer leurs ressources créatives pour soutenir les titres après le lancement garantira que ces versions raviront et engageront leurs communautés pendant de nombreuses années à venir. »

Lecture en cours : effets sonores et conception de Diablo 4 (mise à jour trimestrielle)

Le communiqué a également noté que cela retarderait également un « redressement financier » prévu pour la société l’année prochaine. « Mais nous sommes convaincus qu’il s’agit de la bonne ligne de conduite pour nos employés, nos joueurs et le succès à long terme de nos franchises. » Aucune nouvelle date de sortie n’a été annoncée, mais étant donné qu’Activision Blizzard prévoit qu’il n’y aura pas d’impact financier de leur part l’année prochaine, elles pourraient ne pas arriver avant 2023 – peut-être pas avant avril 2023 en raison du début de l’exercice.

Dans une autre partie de la présentation aux investisseurs, Activision Blizzard a noté que l’Overwatch League jouera toujours une première version d’Overwatch 2 à partir du printemps prochain.

Dans une note séparée, Jen Oneal de Blizzard a annoncé qu’elle devrait quitter son poste de co-responsable de la société, un rôle qu’elle a assumé en août lors du départ de J. Allen Brack. Cela fait de Mike Ybarra le seul chef de file de l’entreprise à l’avenir. Oneal dit qu’elle passera à un nouveau poste chez Activision Blizzard, puis quittera complètement l’entreprise à la fin de l’année.

« Je ne fais pas cela parce que je suis sans espoir pour Blizzard, bien au contraire – je suis inspiré par la passion de tout le monde ici, travaillant de tout leur cœur vers un changement significatif et durable », a déclaré Oneal. « Cette énergie m’a inspiré à sortir et à explorer comment je peux faire plus pour que les jeux et la diversité se croisent, et j’espère avoir un impact plus large sur l’industrie qui profitera également à Blizzard (et à d’autres studios). Bien que je ne sois pas totalement sûr de la forme cela prendra, je suis ravi de me lancer dans un nouveau voyage pour le découvrir. »

Dans le cadre de son départ, Activision Blizzard travaillera avec Oneal pour verser une subvention d’un million de dollars à l’organisation à but non lucratif Women in Games International.

