Diablo II Remake Dev laisse aux joueurs le soin de boycotter ou non

Dans une interview avec Axios Gaming le 17 septembre, le directeur de la conception du prochain remake de Diablo II a expliqué que les gens qui essaient de décider s’ils doivent acheter le jeu devraient “faire ce qu’ils pensent être juste”. De nombreux joueurs ne veulent pas soutenir les jeux Activision Blizzard après qu’un récent procès a rendu publiques des histoires horribles et des allégations d’abus et de harcèlement ciblant principalement les femmes de l’entreprise.

Diablo II Resurrected est la première version majeure de Blizzard depuis qu’un procès accablant a été déposé le 20 juillet par le California Department of Fair Employment and Housing après qu’une enquête de plusieurs années a révélé des histoires de plusieurs femmes victimes de harcèlement et d’abus quotidiens alors qu’elles travaillaient chez Activision Blizzard. .

Diablo II Resurrected a été annoncé en février 2021, avant le procès, et est développé par Vicarious Visions en utilisant le code source et le gameplay d’origine du RPG d’action classique publié pour la première fois par Blizzard en 2000. Le studio n’a pas été spécifiquement nommé dans le costume et a déjà travaillé sur des titres autres que Blizzard/Activision, mais le procès et les retombées qui ont suivi ont affecté l’équipe de Vicarious Visions.

“C’était vraiment très troublant d’entendre ce genre de choses”, a expliqué le directeur du design Rob Gallerani, “Et nous voulions vraiment soutenir nos collègues et nos collègues.”

Le procès comprenait d’horribles histoires d’abus et après que le procès soit devenu public, Kotaku a appris l’existence d’une suite d’hôtel qui aurait été un lieu de rencontre rempli d’alcool où beaucoup poseraient avec un portrait réel du violeur condamné Bill Cosby tout en souriant.

Depuis que ces histoires et ces rapports ont fait surface, de nombreux cadres supérieurs de Blizzard, anciens et actuels, se sont excusés, certains ayant quitté l’entreprise, dont le président de Blizzard, J. Allen Brack. Des jeux comme World of Warcraft et Overwatch ont également supprimé les mentions et références aux personnes nommées dans les diverses réclamations et le procès. Et Activision lui-même a semblé prompt à cacher son logo et le nom de son entreprise lors de l’annonce du dernier Call of Duty.

À la suite de cela et de toute la controverse, Gallerani a déclaré à Axios que Vicarious Visions avait effectué un nettoyage complet de Diablo II Resurrected pour voir si des références, des noms ou des quêtes devaient être supprimés ou modifiés. Selon lui, rien n’a été trouvé.

Après que le procès est devenu public et que des histoires de harcèlement et d’abus ont continué à être partagées en ligne par des femmes et des hommes, de nombreux joueurs ont eu du mal à acheter les jeux des sociétés ou à les boycotter.

Les commentaires de Gallerani à Axios semblent laisser la décision aux joueurs.

En août, Kotaku a contacté les employés de Blizzard et d’Activision pour savoir s’ils soutenaient les fans qui boycottaient les prochains jeux. Certains n’ont pas répondu. D’autres ne voulaient pas que leurs commentaires détournent l’attention des revendications actuelles de l’ABK Workers Alliance.