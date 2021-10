Diablo II: Resurrected est toujours en proie à des pannes de serveur infernales

Image : Blizzard

Au mois de septembre, Blizzard a lancé Diablo II : Ressuscité – un remaster de son hack-and-slash ARPG classique, initialement publié sur les ordinateurs il y a deux décennies.

Bien que ce remaster ait rencontré quelques problèmes de démarrage au lancement, les joueurs étaient (pour la plupart) toujours en mesure d’accéder au mode en ligne, de réduire les niveaux et d’accéder aux sauvegardes de leur personnage. D’une manière ou d’une autre, au cours de la semaine dernière, tout s’est effondré du côté de Blizzard et de nombreux joueurs (sur toutes les plateformes) ont du mal à se connecter au jeu. Certains ont même perdu des personnages en cours de route, grâce aux pannes de serveur en cours.

Bien que des correctifs et des correctifs aient été publiés pour tenter de rectifier la situation, il semble que de nombreux joueurs rencontrent toujours les mêmes problèmes. C’est maintenant arrivé sur les réseaux sociaux, où le hashtag #RefundD2R commence à gagner du terrain – certains ont déjà remboursé leurs propres copies numériques du jeu sur consoles, mais ce n’est pas possible pour quiconque a acheté le jeu directement auprès de Blizzard.

Essayez de contacter le support de votre console. @NintendoAmerica a été plus qu’utile et disposé à rembourser mon #D2R car il n’est pas prêt pour le magasin – WokeUpSnorlax (@SnorlaxWokeUp) 12 octobre 2021

Nos collègues de Pure Xbox ont également noté qu’ils avaient eu des problèmes pour se connecter au jeu à plusieurs reprises – il fallait parfois jusqu’à sept ou huit tentatives pour accéder à leurs sauvegardes.

Blizzard a également publié une longue mise à jour sur son site Web, voici le résumé :

« Nos pannes de serveur n’ont pas été causées par un problème singulier ; nous résolvons chaque problème au fur et à mesure qu’il se présente, avec à la fois des solutions d’atténuation et des changements architecturaux à plus long terme. Un petit nombre de joueurs ont subi une perte de progression de personnage – à l’avenir, toute perte due à un plantage du serveur devrait être limité à plusieurs minutes. Ce n’est pas une solution complète pour nous, et nous continuons à travailler sur ce problème. Notre équipe, avec l’aide d’autres personnes chez Blizzard, travaille pour apporter l’expérience de jeu à un endroit qui fait du bien à tout le monde.