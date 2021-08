Diablo Immortal a été reporté en 2022

Par Dom Peppiatt

Diablo Immortel, la version mobile de Blizzard de la franchise emblématique de RPG, a été retardée jusqu’en 2022.

Selon le dernier appel financier de la société, Diablo Immortal « est désormais prévu pour une sortie au premier semestre 2022, ce qui permettra [the developer] pour ajouter des améliorations substantielles à l’ensemble du jeu », a annoncé Blizzard dans un communiqué de presse après l’appel financier.

Les commentaires de l’alpha fermé ont aidé à façonner les changements apportés au jeu pendant la période intérimaire, a déclaré la société, et les mises à jour du contenu PvP et de fin de partie (ainsi que la prise en charge des contrôleurs) sont toutes les raisons invoquées pour le retard.

Diablo Immortal devait être lancé pour iOS et Android en 2021. Le retard du jeu pourrait également être lié à diverses allégations contre Activision – en particulier Blizzard – concernant le harcèlement sexuel, l’intimidation, la discrimination, les salaires injustes, etc.

Nous avons déjà vu le président de Blizzard, J. Allen Brack, quitter l’entreprise et le responsable des ressources humaines, Jesse Meschuk (qui travaillait dans l’entreprise depuis 12 ans) est également parti. Étant donné que pratiquement tous les travaux sur World of Warcraft ont été interrompus et que plus de 2 000 employés actuels et anciens ont signé une pétition condamnant la réaction d’Activision Blizzard au procès en Californie, il va de soi que les retards de Diablo Immortal pourraient être, d’une certaine manière, liés à la problèmes en cours dans l’entreprise.

