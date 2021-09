Diablo Immortal : À quand la prochaine alpha ?

Meilleure réponse: Actuellement, aucune information sur un tout nouveau test alpha ou bêta pour Diablo Immortal n’a été dévoilée. Avec le jeu récemment retardé jusqu’en 2022, cependant, nous en saurons probablement plus à l’avenir.

Essayez avant de mourir

La franchise Diablo est l’une des franchises de jeux les plus populaires au monde, et Blizzard vise à recréer cette même magie sur les appareils mobiles avec Diablo Immortal. La version miniature de Diablo offre les mêmes mécanismes d’exploration de donjon et de jeu de rôle que le jeu original et vise à explorer une ère inconnue de l’histoire de Diablo, le jeu se déroulant entre Diablo II et Diablo III et servant de pont entre les deux histoires.

Bien qu’il ne soit pas encore sorti, il est déjà devenu l’un des jeux les plus attendus sur Android ou iOS et les fans attendent avec impatience de nouvelles nouvelles.

Alphas précédents

Jusqu’à présent, seuls deux tests techniques ont été effectués pour Diablo Immortal, le premier ayant eu lieu en décembre 2020 pour un nombre minimal d’utilisateurs d’Android en Australie. La prochaine (et jusqu’à présent, la dernière) Alpha fermée a eu lieu en avril 2021, encore une fois pour les utilisateurs d’Android en Australie. L’alpha la plus récente était de loin la plus avancée des deux, Blizzard ajoutant de nouvelles fonctionnalités comme la classe Crusader, une augmentation du niveau maximum et l’introduction de sa fonctionnalité “Cycle of Strife”, qui agit comme les sections PvP du jeu. pour les fans qui cherchent à s’affronter.

Depuis lors, cependant, le jeu a été retardé jusqu’en 2022, Blizzard se concentrant plutôt sur le fait de rendre le jeu aussi bon que possible.

Le prochain alpha de Diablo Immortal est inconnu

Dans un récent article de blog détaillant le retard de Diablo Immortal, Blizzard a déclaré qu’ils examinaient les commentaires des participants aux tests de l’Alpha fermée à mettre en œuvre dans le jeu et qu’ils planifieraient la prochaine étape des tests bêta dans ce processus. On ne sait pas grand-chose sur la date du prochain alpha, mais nous savons qu’il y en aura au moins un de plus. Dans une interview avec IGN en avril, le directeur du jeu de Diablo Immortal, Wyatt Cheng, a déclaré qu’il y aurait un “minimum” d’au moins une période de test supplémentaire, cette fois avec le niveau maximum entièrement relevé à 60.

Malheureusement, il n’y a pas vraiment d’informations concrètes sur la date à laquelle le prochain test alpha ou bêta arrivera. Pourtant, avec Diablo Immortal dont la sortie est désormais prévue au premier semestre 2022, il ne serait pas trop choquant de voir la prochaine version bêta arriver assez rapidement aux fans.

