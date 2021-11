Diablo Immortal lance une version bêta uniquement pour Android avec sa fonctionnalité la plus demandée

Disponible en Australie et au Canada pour commencer

Il est difficile de croire que la première alpha technique de Diablo Immortal a commencé il y a près d’un an, dans les jours froids et sombres d’une très longue année. Pour moi, ce fut une révélation, un jeu gratuit qui avait de la profondeur et du but, avec un éventail d’objectifs qui ne semblaient pas tous se diriger vers l’inévitable gouffre des microtransactions. Cette première alpha était assez rudimentaire, cependant, et l’alpha fermée qui a été publiée en avril dernier a ouvert le monde à l’éventuel gameplay de style MMO pour lequel Blizzard veut que Diablo Immortal soit connu.

Non seulement l’Alpha fermée a introduit un gameplay de style PvP, avec le système d’équipe Cycle of Strife qui opposait Shadows contre Immortals, mais il a fait allusion aux différentes manières dont le jeu tentera de garder les utilisateurs engagés bien après avoir atteint la fin de partie traditionnelle.

Interview: le concepteur principal de Diablo Immortal, Wyatt Cheng, détaille la prochaine étape du MMO très attendu

La version bêta, qui est lancée aujourd’hui en Australie et au Canada sur les appareils Android, et sera déployée dans plusieurs pays d’Asie au cours des prochaines semaines en tant que première expansion géographique, s’appuie sur les alphas de manière significative – pour le meilleur ou pour le pire. Alors que l’alpha fermée a présenté aux joueurs la classe Moine, la version bêta ajoute le Nécromancien, l’une de mes options de classe préférées de Diablo III et ma construction définitive pour cette période de jeu à venir. Plus important pour de nombreux joueurs, et promis plus tôt cette année, est la prise en charge des contrôleurs.

Selon Wyatt Cheng, directeur de jeu d’Immortal, mapper les commandes de mouvement de l’écran tactile sur des boutons physiques n’était pas difficile, mais ajouter le type de granularité secondaire, comme viser une compétence sur un ennemi particulier, a demandé un peu de travail. Les commandes physiques ne prennent toujours pas en charge la navigation dans les menus – qui sera prête pour la version finale l’année prochaine – mais Blizzard dit que c’est une bonne première étape et que les joueurs plus hardcore devraient être satisfaits de sa mise en œuvre.

La version bêta apporte également quelques modifications au Cycle of Strife, dans lequel les vainqueurs Shadow du Rite of Exile finissent par se battre dans une bataille 30v1 contre un Immortel géant contrôlé par un joueur de haut rang. Tout cela semble un peu fou pour ce joueur occasionnel, mais je suis ici pour l’idée de jouer en tant que guerrier géant écrasant des ombres comme des mouches alors qu’elles me glissent dans l’obscurité. Si jamais j’arrive aussi loin dans le jeu.

Blizzard ajoute également un mode échelle PvP 8v8, un nouveau système d’équipement appelé Set Items qui augmente votre butin existant avec de nouveaux looks et personnalisations, et des améliorations au populaire mode Helliquary PvE.

Enfin, le jeu introduira les achats réels des Battle Passes et des orbes auparavant gratuits, avec des crédits destinés aux objets du jeu une fois la bêta terminée et les statistiques effacées. Blizzard doit être prudent quant à la façon dont il monétise Diablo Immortal de peur de décourager certains des plus fervents supporters de la marque, mais la société insiste sur le fait que les joueurs ne pourront jamais acheter de matériel et que tous les achats dans le jeu sont facultatifs et largement cosmétiques. On verra.

La version bêta démarre aujourd’hui au Canada et en Australie, et la version finale sera lancée l’année prochaine. Espérons que l’attente en vaudra la peine.

