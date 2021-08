Diablo Immortal reporté au premier semestre 2022

in

Diablo Immortal, la version mobile de Blizzard de sa franchise emblématique de RPG d’action, sortira désormais au cours du premier semestre 2022. Le jeu devait auparavant sortir en 2021.

Le jeu a fait l’objet de tests Alpha fermés, Blizzard déclarant dans un nouveau billet de blog que la communauté a été un “collaborateur clé” alors que l’équipe de développement façonne sa vision de Diablo Immortal. Sur la base des commentaires des joueurs, Blizzard cherche à mettre en œuvre de nombreuses améliorations au jeu, comme rendre le contenu PvE de fin de partie plus attrayant, fournir une prise en charge des contrôleurs et itérer sur le contenu PvP comme le Cycle of Strife.

Diablo Immortal

“Cependant, ces changements et opportunités supplémentaires pour améliorer notre expérience de jeu ne seront pas réalisés dans le délai de 2021 que nous avions précédemment communiqué”, a déclaré Blizzard. “Donc, la sortie du jeu est maintenant prévue au premier semestre 2022, ce qui nous permettra d’ajouter des améliorations substantielles à l’ensemble du jeu.”

Blizzard poursuit en décrivant certains changements qui seront apportés au jeu. En ce qui concerne le PvE, Diablo Immortal gagnera de nouveaux raids à huit joueurs, tout en ajustant le système de primes actuel du jeu et en rendant Challenge Rifts plus gratifiant. Côté PvP, Blizzard peaufinera divers aspects du système Battlegrounds du jeu ainsi que le Cycle of Strife basé sur les factions. Des changements globaux aux systèmes de progression du jeu, comme le système Paragon, et le plafond hebdomadaire d’XP seront également à venir.

Bien que Diablo Immortal ne sortira plus en 2021, le remasterisé Diablo 2: Resurrected devrait toujours sortir le 23 septembre sur consoles et PC. Diablo 4 reste en développement et n’a actuellement pas de fenêtre de sortie.

Le retard de Diablo Immortal intervient alors que Blizzard fait face aux retombées d’un procès dans l’État de Californie qui allègue qu’Activision Blizzard favorise une culture où la discrimination et le harcèlement sexuels sont beaucoup trop courants. En réponse aux déclarations d’Activision Blizzard que le PDG Bobby Kotick a qualifiées de “sourds”, des milliers d’employés actuels et anciens de Blizzard ont signé une lettre ouverte exigeant un changement et sont allés jusqu’à organiser un débrayage. À la lumière des allégations du procès, le président de Blizzard, J. Allen Brack, a annoncé qu’il quitterait l’entreprise.

