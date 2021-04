Diablo Immortal revient en tant qu’alpha fermé avec la classe Crusader et un focus PvP plus large, durera des “ mois ”

Que souhaitez-vous savoir

La dernière version alpha fermée de Diablo Immortal ne sera disponible qu’en Australie. Le dernier alpha comprend une toute nouvelle classe, un nouveau donjon et l’introduction des fonctionnalités PvP du jeu. Les joueurs peuvent consulter l’alpha fermé maintenant.

Après avoir exécuté une alpha fermée pour des tests techniques à la fin de l’année dernière, Blizzard est prêt à donner aux joueurs une autre chance de retourner dans le monde de Diablo Immortal. La société a annoncé mercredi qu’un autre alpha fermé pour le jeu a commencé aujourd’hui en Australie et durera des mois, tout en introduisant beaucoup plus pour les joueurs de retour.

Après avoir limité les joueurs à un plafond de niveau inférieur lors de son test initial, Blizzard a augmenté le plafond de niveau de cet alpha à 55, et offrira également aux testeurs un aperçu de certains des systèmes de fin de partie, de nouvelles zones et d’un nouveau donjon qui était auparavant pas dans l’alpha initial. Mieux encore, les joueurs auront désormais la chance d’essayer une toute nouvelle classe dans un jeu qui figure déjà parmi l’un des meilleurs jeux Android.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Nouvelles classes et emplacements

Source: Blizzard

Parallèlement à tous les nouveaux objets de cet alpha fermé, Diablo Immortal donnera aux joueurs la chance d’essayer la classe Crusader, une classe hybride de lanceur de sorts / mêlée de milieu de gamme qui utilise un fléau et une magie sacrée pour abattre les ennemis. Auparavant, seules quatre classes étaient disponibles pour jouer, il sera donc bon pour les nouveaux joueurs et les anciens joueurs d’avoir la chance d’essayer une toute nouvelle classe, dotée de nouvelles capacités.

Ailleurs dans l’alpha fermé, les joueurs peuvent désormais se rendre au mont Zavain, une zone située au cœur des montagnes Tamoe. Rejoindre le mont Zavain est la toundra gelée, un autre nouvel endroit que les joueurs peuvent explorer pendant leur temps avec le jeu. La toundra gelée est située autour du mont Arreat et sera peuplée des armées restantes de Baal, seigneur de la destruction. Bien sûr, ce ne serait pas Diablo sans la possibilité d’essayer de nouveaux donjons.

Terminez de nouveaux donjons

Source: Blizzard

Le premier Diablo Immortal Technical Alpha a donné aux joueurs un aperçu d’une tonne de donjons dans le jeu, et cette fois, un nouveau rejoint la rotation. La caverne des échos est située dans la toundra gelée et permettra aux joueurs de chasser la larme d’iceberg, une nouvelle relique.

L’alpha fermé comprendra également l’introduction du Helliquary, un appareil qui peut être alimenté avec des objets en jeu connus sous le nom de Scoria. Les joueurs emmèneront le Scoria chez le forgeron, ce qui lui permettra d’être raffiné en Hellfire Scoria et utilisé pour localiser, défier et piéger de puissants boss démons.

Le gameplay PvP est arrivé

Source: Blizzard

Enfin, l’un des plus gros ajouts à l’alpha fermé est l’aspect PvP basé sur les factions de Diablo Immortal, The Cycle of Strife. Tout d’abord, les joueurs commenceront en tant que Adventures, qui peuvent gagner en notoriété et en fortune pour défendre les citoyens du sanctuaire. Tout comme son nom l’indique, le Cycle of Strife est une bataille sans fin pour la domination des joueurs.

Au sommet de ce groupe de combattants se trouvent les Immortels, qui sont les combattants les plus élitistes. En dessous d’eux se trouvent les Ombres, qui se réuniront en groupes appelés Maisons Sombres pour défier les Immortels. Les ombres peuvent attaquer les coffres des immortels et compléter des contrats qui tenteront de les affaiblir, et à mesure qu’ils grandissent en force, les maisons sombres peuvent même tenter de renverser les immortels assis et de les remplacer s’ils réussissent. Cela lance un nouveau cycle de conflits et place les nouveaux immortels directement dans la cible des ombres.

La section PvP de Diablo Immortal aura également son propre champ de bataille, où les aventuriers, les ombres et les immortels pourront tous participer. Ici, des batailles JcJ 8v8 auront lieu, avec une équipe offensive et défensive face à face. Les attaquants devront éliminer les gardiens et les idoles zélées pour détruire les équipes en défense Ancient Heart. Inutile de dire que ce sera une énorme chance pour les joueurs de montrer le vrai pouvoir et les capacités de leurs personnages d’une manière qui n’était pas disponible auparavant.

L’enfer déchaîné

Diablo Immortel

Diablo Immortal est une entrée entièrement réalisée dans la série Diablo. Avec l’avantage supplémentaire d’une expérience MMO, Immortal semble prêt à être incroyable.

VR vraiment portable

Voici tous les jeux auxquels vous pouvez jouer sur Oculus Quest et Quest 2

L’Oculus Quest et Oculus Quest 2 ont plus de 200 jeux et applications qui peuvent tous deux jouer avec des améliorations pour les versions Quest 2, et tous les achats Quest sont transférés vers votre nouveau casque. Voici tous les jeux Oculus Quest actuellement disponibles pour les deux casques, ainsi que tous les titres annoncés et à venir à venir.