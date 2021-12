Diabolique, spin-off de l’anthologie animée pour garçons à venir en 2022

Amazon Prime Video a annoncé The Boys: Diabolical, une série d’anthologies animées en huit épisodes se déroulant dans l’univers de The Boys. Les nouvelles de la série ont été rapportées pour la première fois par Variety à la suite d’une annonce au Brazil Comic-Con.

Diabolical devrait sortir en 2022 et mettra en vedette Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer, Ilana Glazer, Evan Goldberg, Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland, Ben Bayouth, Andy Samberg et Aisha Tyler. Découvrez la vidéo de révélation de l’événement ci-dessous, qui présente Karl Urban – qui joue Billy Butcher – dévoilant la nouvelle série.

« Nous avons presque terminé avec huit épisodes de notre série animée, Diabolical. Nous avons réuni des créateurs incroyables et nous leur avons donné une règle – je plaisante, il n’y a pas de règles. Ils ont fait sauter les portes », producteur exécutif de The Boys/ a déclaré le showrunner Eric Kripke.

Les garçons ont également un spin-off encore sans titre en préparation, qui a été accéléré l’année dernière grâce à la série Prime Video. Il devrait se dérouler dans un collège pour jeunes super-héros dirigé par le sinistre Vought International – la société maléfique qui contrôle The Seven. Récemment, la série a été décrite par les créateurs comme étant « irrévérencieuse » et « hormonale », ce qui, certes, ne nous dit pas grand-chose, mais étant donné le caractère torride de la série phare, cela donne des attentes très claires. La série devra avoir son titre annoncé avant qu’une date de diffusion ne soit déployée, donc cela prendra un certain temps.

Les garçons reviendront sur Amazon pour la saison 3.