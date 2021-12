Diageo India se concentre sur les alcools de qualité supérieure pour répondre à l’évolution des habitudes de consommation après la pandémie | ENTREVUE

Les consommateurs sont désormais mieux informés et soucieux de la qualité de tout ce qu’ils consomment, et sont de plus en plus disposés à payer un supplément pour des boissons alcoolisées de haute qualité. Cela a créé des opportunités pour les sociétés d’alcools d’offrir des prix plus élevés.

L’industrie indienne des spiritueux a subi une sorte de transformation avec une augmentation de la demande de boissons de qualité, en particulier dans les zones urbaines. La pandémie actuelle n’a fait qu’accélérer ce processus. La premiumisation est une tendance qui s’est accélérée pendant le confinement. Les consommateurs sont désormais mieux informés et soucieux de la qualité de tout ce qu’ils consomment, et sont de plus en plus disposés à payer un supplément pour des boissons alcoolisées de haute qualité. Cela a créé des opportunités pour les sociétés d’alcools d’offrir des prix plus élevés.

Diageo India, pour sa part, lance et relance une multitude d’options dans sa gamme d’alcools internationaux et indiens. L’entreprise a pris ce temps pour repenser une grande partie de ses stratégies en Inde, a déclaré à Financial Express Online Vikram Damodaran, directeur de l’innovation chez Diageo India. Au cours de l’année 2021 et la dernière, Diageo India a augmenté sa participation totale dans la société d’alcools United Spirits Limited (USL) à 55,9%, est entré dans le segment des spiritueux artisanaux, a dépassé Pernod Ricard dans le segment premium pour la première fois en Inde, premiumisé l’ensemble de son portefeuille et a intégré Hina Nagarajan en tant que directeur général et PDG de l’activité indienne.

Le marché indien des boissons alcoolisées représente l’une des opportunités de spiritueux les plus intéressantes au monde. Selon un rapport de Goldstein Market Intelligence, le marché des boissons alcoolisées en constante augmentation en Inde devrait croître à un TCAC de 7,4% au cours de la période de prévision 2017-2030. Le chiffre d’affaires du marché des boissons alcoolisées devrait atteindre 39,7 milliards de dollars d’ici la fin de 2030.

La refonte de la premiumisation

« Nous nous sommes engagés en faveur de la premiumisation, de la consommation responsable, de l’inclusion et de la diversité. Et, les résultats ont commencé à montrer. Nous sommes propriétaires de la marque de whisky la plus vendue au monde, McDowell’s, et nous avons un portefeuille solide dans tous les segments, du prestige au luxe », a déclaré Vikram Damodaran. USL, propriété de Diageo, a augmenté de 13,7% au cours du dernier exercice clos en juin, les activités de prestige et au-dessus (P&A) dépassant désormais les deux tiers de ses ventes globales, a indiqué la société.

Après le lancement des nouveaux No1 McDowell’s et Royal Challenge en 2020, cette année a vu le lancement d’une toute nouvelle gamme de produits Signature, Smirnoff et Black Dog. « Black Dog a subi une transformation complète, armé d’un nouveau liquide gagnant dans Triple Gold Reserve et de l’introduction d’une toute première variante âgée de 14 ans, soutenue par une nouvelle identité de marque, reflétant l’emballage et les actifs de vente au détail de la marque. .

Esprit international

Diageo se concentre également davantage sur son portefeuille international de spiritueux, et le lancement du nouveau format de poche hipster et du nouveau pack Black Dog sont des exemples de son investissement dans la valorisation du scotch et d’autres offres internationales. « Nous avons maintenant collaboré avec Keira Knightley OBE pour donner une stature internationale à la marque et renforcer nos références dans le whisky international. Nous avons également lancé un produit New to World, Royal Challenge American Pride, dans le segment Upper Prestige », a déclaré Damodaran.

Demande d’alcool de qualité supérieure induite par la pandémie

L’accent mis par la société sur la premiumisation de ses offres s’est accentué après la prise de fonction du nouveau directeur général et PDG Hina Nagarajan en juillet. Elle a été chargée de remettre l’entreprise sur la voie de la croissance, en générant des revenus et des bénéfices dans le segment haut de gamme et de prestige du marché indien de l’alcool, a déclaré la société dans un communiqué lors de sa nomination.

Le marché indien des boissons alcoolisées a connu une forte baisse au premier semestre 2020, mais a rebondi rapidement avec l’assouplissement du verrouillage. L’augmentation des besoins de divertissement à l’interne et le temps libre des tâches quotidiennes ont incité les gens à acheter de l’alcool en gros. De plus, les fêtes de fin d’année en Inde et les jours fériés ont encore dynamisé les ventes. « Avec l’augmentation des besoins de divertissement en interne, les gens ont commencé à rechercher de meilleures expériences de boisson et une qualité encore meilleure. Ceci, combiné à des possibilités moindres de dépenses discrétionnaires, a alimenté la croissance des scotchs et des whiskies internationaux », a déclaré Damodaran.

Diageo s’attend à une croissance organique des ventes nettes à deux chiffres au cours de l’année à venir, sur la base d’un investissement accru dans la marque et d’un changement rapide des consommateurs vers les marques haut de gamme. Le portefeuille de Diageo comprend des marques haut de gamme telles que Johnnie Walker, Black Dog, Black & White, Vat 69, Antiquity, Signature, Singleton, Royal Challenge, McDowell’s No 1, Smirnoff, Ketel One, Tanqueray et Captain Morgan. Constituée en Inde sous le nom de United Spirits Limited (USL), Diageo India est cotée à la fois à la National Stock Exchange (NSE) et à la Bombay Stock Exchange (BSE).

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.