Diagnostic visuel: solution d’intelligence artificielle pour aider à prévenir la cécité

La recherche montre que la RD est l’une des principales causes de cécité et de perte de vision chez les adultes, et une détection et un traitement précoces sont essentiels pour arrêter les dommages.

La Sankara Eye Foundation et Leben Care, basée à Singapour, déploient une plate-forme complète de logiciel en tant que service d’évaluation des risques liés à la rétine en Inde. Netra.AI, la solution d’intelligence artificielle (IA) basée sur le cloud, est alimentée par la technologie Intel et utilise l’apprentissage en profondeur pour identifier les conditions rétiniennes dans un court laps de temps avec le niveau de précision des médecins humains. Netra.AI peut identifier la rétinopathie diabétique (RD), réduisant ainsi la charge de dépistage des chirurgiens vitréo-rétiniens.

«L’Inde compte l’une des plus importantes populations diabétiques au monde et la rétinopathie diabétique est la principale cause de perte de vision et de cécité chez les personnes en âge de travailler. Avec Netra.AI, Sankara Eye Foundation et Leben Care ont tiré parti de la puissance des processeurs Intel Xeon Scalable et d’Intel Deep Learning (DL) Boost intégré pour détecter avec précision la RD et permettre un traitement rapide pour lutter efficacement contre la déficience visuelle et la cécité évitables chez les patients diabétiques. », A déclaré Prakash Mallya, vice-président et directeur général du groupe Ventes, marketing et communications, Intel Inde.

Pourquoi c’est important: La recherche montre que la RD est l’une des principales causes de cécité et de perte de vision chez les adultes, et une détection et un traitement précoces sont essentiels pour arrêter les dommages. Cependant, le manque de spécialistes rétiniens qualifiés en Inde – en particulier dans les régions rurales éloignées – limite l’efficacité du dépistage des patients asymptomatiques. Cela se traduit par des patients présentant tardivement une maladie oculaire diabétique avancée.

Netra.AI analyse les images provenant d’appareils de caméra de fond portables, gérés par un technicien, pour des résultats immédiats de classement DR référencable via un portail Web basé sur le cloud. La solution utilise des algorithmes d’IA de pointe, développés en collaboration avec les principaux experts de la rétine, avec un réseau neuronal à convolution profonde (DCNN) en quatre étapes. Ce réseau neuronal aide à détecter le stade DR et à annoter les lésions en fonction de la densité de pixels dans les images du fond d’œil. La solution peut être étendue à d’autres affections rétiniennes et au glaucome, contribuant à réduire le fardeau du dépistage des spécialistes de la santé et à concentrer les ressources clés sur les patients qui ont besoin de soins et d’intervention immédiats.

Jusqu’à présent, Netra.AI a dépisté 3093 patients en Inde et identifié 742 patients à risque. La solution génère des rapports détaillés dans les deux minutes suivant le téléchargement des images et offre un diagnostic immédiat et très précis pour aider les médecins à fournir des conseils instantanés aux patients ayant besoin d’être référés à l’hôpital.