Diagnostics et tests: sous la deuxième vague de Covid-19

L’Inde a été sous le choc de la deuxième vague de COVID-19; une surtension massive a été signalée au cours des quinze derniers jours. Le pic le plus élevé d’une journée a franchi la barre des trois lakh. Bien que le gouvernement pense que le comportement inapproprié du COVID est la principale raison de cette poussée soudaine, il a mis un fardeau énorme sur le secteur de la santé en général et en particulier sur le secteur du diagnostic. La pression croissante peut être mesurée par le fait que de nombreux laboratoires privés ont dû suspendre de nouvelles demandes d’essais dans certaines régions du pays.

Les rapports suggèrent que plus de 70% des décisions médicales sont basées sur les résultats de laboratoire. Le diagnostic a un impact décisif sur la détection et le dépistage des maladies; les médecins établissent une corrélation clinique avec les résultats pour déterminer la méthodologie de traitement et le suivi. En tant que base de la prise de décision médicale, le diagnostic empêche le patient des effets néfastes du traitement par erreur d’essai et de la sur-prescription de médicaments. La ligne directrice T3 – Test, Treat and Track de l’Organisation mondiale de la santé a le diagnostic à sa base car il est impossible de lutter contre le COVID-19 mortel sans un rapport de diagnostic.

Cependant, souvent, on n’accorde pas au diagnostic l’importance qu’il mérite. L’ignorance de son rôle dans le processus de guérison est une raison importante de ce traitement par étapes. Travaillant dans les coulisses, ces guerriers de la santé sont classés sous un seul terme général: les professionnels de laboratoire. Cependant, il existe différents segments de professionnels du diagnostic qui aident à détecter la maladie et à décider du cours du traitement. Les phlébotomistes, les pathologistes, les technologistes de laboratoire et les scientifiques sont des professionnels du diagnostic qui aident dans le processus de détermination.

Le secteur du diagnostic manque gravement de ressources à ce stade, alors que le besoin de professionnels qualifiés s’est multiplié. Alors que l’exigence d’un diagnostic de COVID-19 a éclipsé toutes les autres exigences de diagnostic, la réalité est que le secteur du diagnostic manquait de main-d’œuvre avant même que la pandémie ne nous frappe. Les rapports suggèrent que dans les années précédant le COVID, il y a eu une augmentation rapide des salaires des phlébotomistes en raison du manque de professionnels éduqués et formés. Un important consultant en recrutement a souligné dans son enquête que le nombre de phlébotomistes formés en Inde était inférieur à 125 000. Les phlébotomistes sont comme les fantassins qui forment la première ligne de défense en matière de diagnostic. Avec un nombre aussi insignifiant de guerriers de première ligne, la lutte de l’Inde contre le COVID était inévitable.

Le secteur du diagnostic n’est pas considéré comme une opportunité de carrière lucrative. Plusieurs facteurs causaux sont à l’origine du développement de cette notion.

Inconscient: Environ 10 millions d’étudiants étudient les sciences au niveau intermédiaire; cependant, la plupart d’entre eux sont enclins à faire carrière dans l’ingénierie ou souhaitent devenir médecin. Les étudiants ne sont pas conscients de l’opportunité de carrière dans le secteur du diagnostic. Ils suivent à contrecœur les traces des membres de leur famille, des personnes âgées et de leurs pairs, même s’ils ne le souhaitent pas.Possibilités limitées de compétences et d’éducation: Bien que les cours de sciences appliquées et d’autres cours liés au diagnostic aient été poussés au cours des deux dernières décennies, le nombre d’établissements offrant un enseignement et une formation dans ce domaine est limité. De plus, ces cours ne sont pas promus en raison du manque d’intérêt manifesté par les étudiants. Secteur du diagnostic très fragmenté: Le secteur du diagnostic est très fragmenté, les acteurs organisés détiennent moins de 35% de la part de marché totale et le marché est dominé par des centres autonomes non organisés. La majorité de ces centres autonomes n’ont pas d’accréditation appropriée et leur personnel de laboratoire n’est pas correctement qualifié.

La pandémie a mis en évidence la nécessité de mesures proactives de la part du gouvernement et de l’industrie pour résoudre cette anomalie au plus tôt. Le gouvernement doit faire pression pour l’accréditation des laboratoires, tout comme il l’a fait lors de la finalisation de la première liste nationale des diagnostics essentiels (NEDL) de notre pays. Avec une allocation accrue pour les soins de santé dans le budget, on s’attend à ce que le gouvernement augmente ses dépenses de diagnostic. En outre, le ministère du Développement des ressources humaines devrait veiller à ce que davantage d’étudiants soient guidés vers les cours de diagnostic.

C’est également un geste bienvenu de la part du ministère de la Santé et du Bien-être de la famille, gouvernement de l’Inde, d’avoir adopté le projet de loi de la Commission nationale pour les professionnels de la santé et connexes, 2021, qui reconnaît les professionnels de laboratoire médical et les fait passer du quartier de la négligence à celui du devoir concentration et attention. Le projet de loi est une étape majeure pour reconnaître leurs compétences et leur contribution en tant que travailleurs de la santé de première ligne, et le système augmenterait les possibilités d’emploi et rehausserait leur valeur réelle en Inde et dans le monde.

En outre, la contagion a également présenté une opportunité pour le secteur organisé d’étendre son empreinte à travers l’Inde. Ils doivent s’associer à des laboratoires autonomes et travailler au développement des compétences du personnel de ces centres. Cela leur serait bénéfique car il serait moins long et économique de former cette main-d’œuvre semi-qualifiée. Ce lot de professionnels formés ainsi que de nouveaux diplômés des établissements d’enseignement réduirait l’écart entre l’offre et la demande.

