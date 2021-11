Diakhaby manque l’entraînement à cause d’une pharyngite

18/11/2021 à 13:46 CET

Le défenseur central de Valence Mouctar Diakhaby a raté l’entraînement ce jeudi en raison d’une pharyngite, une absence qui, si elle se prolonge, pourrait compliquer les plans de l’entraîneur José Bordalás pour le match de dimanche contre la Real Sociedad.

Les deux autres centraux n’ont pas non plus exercé avec le groupe, dans le cas de Gabriel Paulista car il était toujours blessé et dans celui d’Omar Alderete car il venait de rentrer des matchs avec l’équipe paraguayenne.. Face à cette situation, l’entraîneur a intégré plusieurs défenseurs centraux des équipes inférieures à la formation.

Ces trois absences, et celles déjà prévues en raison des problèmes physiques de Toni Lato et Thierry Correia, ont été rejoints par Hélder Costa, qui n’est pas encore revenu de la concentration avec l’Angola mais devrait être en séance de vendredi.

Au lieu de cela, le gardien géorgien Giorgi Mamardashvili et le milieu de terrain américain Yunus Musah ont déjà rejoint le groupe.

Dans le cas où Paulista, semble-t-il, ne récupère pas pour le match à Anoeta et que Diakhaby est également faible, Alderete serait le seul défenseur central disponible car Hugo Guillamón, converti en milieu de terrain par Bordalás cette saison, n’a pas pu revenir à ce poste car il sera suspendu pour cause de suspension.