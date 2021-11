Dialga et Palkia Emojis ont frappé Twitter avant les remakes Diamond et Pearl de ce mois-ci

Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont maintenant au coin de la rue, avec seulement 18 jours avant la grande sortie. Avant cette date de lancement du 19 novembre, il semble que The Pokémon Company célèbre avec une série de hashtags spéciaux sur Twitter.

Comme nous l’avons vu avec d’autres jeux dans le passé, les nouveaux remakes ont été traités avec des emojis personnalisés sur la plate-forme de médias sociaux. Techniquement appelés hashflags (eww), ces emojis personnalisés apparaîtront pendant une durée limitée lorsque vous utiliserez des hashtags sélectionnés dans vos publications.

Nintendo nous montre comment faire :

Appel à tous les dresseurs, Pokémon Brilliant Diamond et Pokémon Shining Pearl sont presque là ! Utilisez l’un des hashtags ci-dessous pour découvrir un nouvel emoji personnalisé Dialga ou Palkia.#PokemonBrilliantDiamond #BrilliantDiamond #PokemonShiningPearl #ShiningPearl pic.twitter.com/naE5eqUHfV— Nintendo of America (@NintendoAmerica) 1er novembre 2021

Ne s’affiche pas correctement ? Voici une capture d’écran de ce à quoi cela devrait ressembler :

Image : @NintendoAmerica

Vous vous souviendrez peut-être qu’une promotion similaire est apparue pour New Pokémon Snap plus tôt cette année et d’anciens jeux Pokémon comme Sword and Shield et Let’s Go, Pikachu! et c’est parti, Évoli ! ont également reçu le traitement hashflag.

Alors, allez-y et tweetez avec style avec vos nouveaux emojis Dialga et Palkia, et faites-nous savoir si vous vous sentez excité pour les nouveaux jeux dans les commentaires ci-dessous.