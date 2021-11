Diallo, éclaboussé par un scandale au PSG, sorti du choc face à Lyon

13/11/2021 à 20:19 CET

.

Aminata Diallo, qui a passé 36 heures en détention avant d’être libérée sans inculpation soupçonnée d’avoir fomenté une attaque contre son collègue Kheira Hamrahoui, est sorti de la liste du match de championnat contre Lyon ce dimanche, selon l’appel diffusé par le Paris Saint-Germain (PSG).

Cette liste coïncide avec une nouvelle tournure de l’enquête, selon « L’Equipe », qui pointe une affaire de vengeance personnelle comme toile de fond de l’agression et non une prétendue conspiration montée par Diallo.

Comme prévu, Hamrahoui Elle n’a pas non plus été appelée à Lyon, car elle est en convalescence après les coups qu’elle a reçus aux jambes le 4 novembre, lors d’une mystérieuse agression perpétrée par deux hommes cagoulés qui reste irrésolue et qui met le sport français à fleur de peau.

Depuis sa détention au commissariat de Versailles entre mercredi et jeudi, Diallo, 26 ans, n’a pas repris l’entraînement. Ce vendredi, il était absent pour des raisons de repos, comme l’a fait valoir le club auprès de l’..

Le PSG avait demandé le report de la réunion de cette rencontre dimanche à Lyon à 21H00 (20H GMT), invoquant l’absence de conditions psychologiques de l’effectif, mais les autorités fédératives ont rejeté la demande parisienne.

Le club parisien est plongé dans une crise depuis que cette affaire a éclaté. Les chercheurs ont d’abord soupçonné que Diallo avait orchestré l’attaque contre Hamrahoui, avec l’intention de la blesser et de pouvoir avoir plus de minutes de jeu. Les deux jouent dans la même position de milieu de terrain offensif.

Cependant, avec la sortie de Diallo Sans inculpation, l’hypothèse de cette attaque bizarre a perdu de sa force et des médias tels que « L’Équipe » ont avancé que les agents sont à la recherche d’un autre indice qui les amènerait à croire qu’il s’agissait d’un acte de vengeance pour une affaire privée. Selon le journal, les deux Diallo, présent dans l’agression, comme l’agressé Hamrahoui Ils ont dit aux enquêteurs qu’ils avaient entendu l’expression « homme marié » de l’un des hommes cagoulés.