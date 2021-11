Diallo ou Hamraoui, il ne peut en rester qu’un

29/11/2021 à 12h01 CET

sport.es

Après le malheureux incident subi par Kheira Hamraoui, le Paris Saint Germain aurait décidé de ne garder qu’un des deux joueurs impliqués dans l’affaire qui a secoué le club ce mois-ci.

Aminata Diallo et Kheira Hamraouje vais devoir me séparer de leurs chemins. Une source proche de la section féminine du club a confié à L’Equipe que la décision de se passer d’une des deux joueuses avait été prise en haut lieu.

La coexistence du duo était considérée comme impossible après ce qui s’est passé début novembre. Hamraoui avait été agressé dans la rue par deux voyous et Diallo placé en garde à vue parce qu’il était soupçonné d’avoir ordonné cette embuscade. Ce dernier a été relâché et l’enquête policière a pris une autre piste.

Le PSG pourrait également décider de céder les deux joueurs lors du prochain mercato. Le contrat de Diallo Il expire en 2022 et des pourparlers avaient commencé pour une prolongation juste avant que l’affaire en question ne soit rompue. Quant à Hamraoui, est lié à l’équipe du capital jusqu’en 2023.

Toujours selon L’Equipe, la garde-robe féminine a sa préférence pour Diallo pour qu’il reste et Hamraoui vous allez. Il semble qu’une partie de l’équipe soit en colère contre l’ancien joueur de Barcelone. Car en plus d’avoir soupçonné à tort sa coéquipière, cette dernière aurait aussi pointé du doigt Bernard Mendy, dont la femme est amie avec Eric Abidal. En outre, elle cherchait également à impliquer sans aucune preuve le mari de Kadidiatou Diani, qui défend les intérêts de l’agresseur. Bref, c’est un persona non grata chez les Parisiens.