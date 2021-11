Dialogue de sécurité régionale de Delhi sur l’Afghanistan la semaine prochaine ; Le Pakistan et la Chine ont également été invités

NSA Ajit Doval (photo d’archive)

Pour la première fois, les conseillers à la sécurité nationale (NSA) de tous les pays d’Asie centrale participeront au Dialogue de sécurité régional de Delhi sur l’Afghanistan la semaine prochaine. La réunion de New Delhi est importante car elle intervient après la chute de l’Afghanistan aux mains des talibans en août et les efforts des talibans pour obtenir une légitimité à l’échelle mondiale.

Selon des sources, « La réunion est au niveau de la NSA et sera présidée par la NSA indienne Ajit Doval. La Russie et l’Iran feront partie de cette rencontre. Des invitations ont également été lancées aux voisins terrestres immédiats de l’Afghanistan – le Pakistan et la Chine. Les réponses des deux pays sont toujours attendues, cependant, les médias indiquent que le Pakistan ne devrait pas assister à la réunion. »

L’Iran a organisé deux réunions dans ce format en septembre 2018 et en décembre 2019. Malheureusement, en raison de la pandémie mondiale de virus corona, la troisième réunion dans ce format n’a pas pu avoir lieu en Inde.

« La réponse de tous les pays qui ont confirmé leur présence a été écrasante. C’est une manifestation de l’importance attachée au rôle de l’Inde dans les efforts régionaux pour promouvoir la paix et la sécurité en Afghanistan », a expliqué la source à Financial Express Online.

Pourquoi le Pakistan n’assiste-t-il pas à la réunion ?

« Le Pakistan n’a pas participé aux réunions précédentes qui avaient eu lieu en Iran. Et sa décision de ne pas y assister est malheureuse. Il a fait des commentaires contre l’Inde et a tenté de détourner l’attention de son rôle destructeur en Afghanistan », a déclaré la source.

La participation des ANE de Russie, d’Iran et de tous les pays d’Asie centrale la semaine prochaine à une réunion organisée par l’Inde reflète l’inquiétude croissante des pays face à la situation de violence en Afghanistan. La Chine n’a pas encore répondu à l’invitation à la réunion. La NSA russe Nikolay Patrushev devrait être ici la semaine prochaine, mais les talibans ne sont pas invités. Il s’agira de la deuxième visite de la NSA russe en Inde en deux mois. La dernière fois qu’il était ici, c’était en septembre pour un dialogue intergouvernemental de haut niveau sur l’Afghanistan.

« L’Inde a un rôle majeur à jouer. Tous les pays souhaitent qu’il y ait la paix et un gouvernement inclusif dans ce pays », a déclaré la source.

Pourquoi la situation en Afghanistan est-elle préoccupante pour les pays d’Asie centrale ?

Les petits pays d’Asie centrale sont plus exposés aux menaces terroristes et à la radicalisation. Et ce sont eux qui craignent l’instabilité dans leur quartier. Il y a eu un afflux de réfugiés en provenance d’Afghanistan et l’on craint également que des militants puissent entrer dans la région sous couvert de demander l’asile.

Et les États d’Asie centrale dépendront de la Russie pour leurs problèmes de sécurité si la violence et l’instabilité en Afghanistan se poursuivent.

Comme indiqué précédemment, la Russie avait organisé une réunion sur l’Afghanistan le mois dernier et l’Inde était à la table des pourparlers.

Pakistan

Pour l’Inde, le rôle du Pakistan dans ce pays a été un sujet de préoccupation car il craint que les terroristes puissent utiliser ce pays pour lancer des attaques.

Le Pakistan a soutenu les talibans et a fait pression pour leur obtenir une légitimité internationale en la soulevant sur divers forums. Récemment, le ministre des Affaires étrangères du Pakistan SM Qureshi était à Kaboul et a eu des réunions avec les hauts dirigeants des talibans.

L’Inde attend toujours la réponse du Pakistan à sa proposition d’envoyer de l’aide humanitaire à l’Afghanistan par la frontière de Wagha. Kaboul est prêt à accepter l’aide de l’Inde, cela fait suite à la rencontre avec les responsables indiens à Moscou.

