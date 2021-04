Dialogue sur un différend – Iran et Arabie saoudite

La paix n’a pas d’alternative lorsque l’incertitude est le seul résultat viable, même dans les pires circonstances. (Image .)

Par Amb Anil Trigunayat

Le problème dans le Golfe a été la contestation de l’influence religieuse et géopolitique entre les deux grandes puissances – le Royaume d’Arabie saoudite et la République islamique d’Iran. Plus encore depuis 1969 lorsque le régime islamique conservateur actuel avec l’ayatollah Khomeiny est arrivé au pouvoir. Avant cela, même Israël avait de bonnes relations avec Téhéran car ils étaient tous du même côté américain et faisaient partie de son réseau d’alliance de la guerre froide. Les quatre dernières décennies environ ont été remplies d’efforts trilatéraux et d’efforts mutuellement destructeurs de toutes parts. Le résultat était évident – Une plus grande instabilité, un durcissement des positions et des attaques ouvertes et clandestines les uns contre les autres tandis que des alliances localisées souvent basées sur des fondements religieux ont été construites. Certains dirigeants de ces pays pourraient avoir la grande idée d’une victoire possible, mais des observateurs sensés en frémissent. Presque tous se rendent compte qu’à moins que tout le monde ne veuille faire du hara-kiri, la destruction mutuelle est assurée puisque tous sont armés jusqu’aux dents. Les superpuissances qui fournissent des armes, de la technologie et des idées dangereuses grâce à leurs conceptions secrètes sont les déclencheurs et catalyseurs indésirables des calamités. Ils gagnent de l’argent en vendant des armes sous le couvert de la géo-économie et en conservant la loyauté de leurs substituts pour leurs propres jeux géopolitiques.

La paix n’a pas d’alternative lorsque l’incertitude est le seul résultat viable, même dans les pires circonstances. Cela semble être la saison des discussions entre rivaux, même si ce n’est pas ouvertement reconnu. La réunion annoncée entre les responsables saoudiens et iraniens la semaine dernière est l’un de ces développements bienvenus. Encore une fois, cela n’a pas été reconnu, mais un pas dans la bonne direction en même temps. Les deux sont actuellement en désaccord sur le Yémen en dehors de leur arène de combat traditionnelle. L’Arabie saoudite et les États-Unis sont désireux de mettre fin à la guerre du Yémen, impossible à gagner et coûteuse, mais les Houthis semblent être en liberté, sans doute sifflés par les Iraniens pour lesquels cela pourrait être un avantage de négociation à un moindre coût. Leurs attaques de drones et de missiles ont été dangereuses et ont à un moment donné désactivé plus de la moitié des approvisionnements en pétrole saoudien après une attaque contre les installations d’Aramco l’année dernière. Ces derniers temps, ces attaques ont augmenté en fréquence, causant plus de dégâts. Par conséquent, des pourparlers sont nécessaires aux niveaux régional et bilatéral pour désamorcer la situation. Sans confirmer, le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré qu’il se félicitait toujours du dialogue avec le Royaume d’Arabie saoudite. Les deux ont rompu leurs relations diplomatiques en 2016 lorsque l’ambassade saoudienne a été attaquée.

L’Irak a essayé de servir de médiateur entre Riyad et Téhéran. Des rapports ont indiqué que de hauts responsables se sont réunis pour discuter de questions bilatérales, du Yémen et du JCPOA – l’accord nucléaire qui devrait être relancé par l’administration Biden. La NSA irakienne Qassem Al Araji a rencontré l’ambassadeur saoudien à Bagdad et a déclaré avoir examiné la situation politique et sécuritaire dans la région et «les moyens de mettre fin aux différences d’une manière qui sert les intérêts des pays et des peuples de la région». L’ambassadeur iranien a également déclaré: «Nous n’avons pas encore atteint des résultats clairs et des progrès significatifs. Attendons que les travaux avancent et nous pouvons voir des résultats concrets. »

Le roi Salmane lors d’une réunion du cabinet cette semaine, a renouvelé l’appel à l’Iran à s’engager dans les négociations en cours sur son programme nucléaire à Vienne, à éviter l’escalade et à ne pas exposer la région à plus de tensions. La déclaration a ajouté que Riyad suivait de près les développements actuels du programme nucléaire iranien. Il y a une grave préoccupation car les tensions et les attaques contre les principales installations de l’autre entre Téhéran et Tel Aviv se sont intensifiées alors qu’Israël s’oppose avec véhémence à la reprise de l’accord nucléaire et à l’initiative américaine de le faire. Les dirigeants israéliens ont fait savoir à leurs homologues américains que si leur sécurité était compromise, ils s’intensifieraient pour protéger leurs intérêts, ce qui pourrait conduire Téhéran à ne même pas faire confiance au résultat ou à la sincérité des négociations. Tout reste dans un flux. Pendant ce temps, on a été témoin de la vaste activité diplomatique des ministres chinois et russe des Affaires étrangères dans le Golfe, qui souhaitent faciliter la réduction des tensions entre les principaux rivaux. Cela aidera également les Américains. Bien sûr, les Saoudiens étaient mécontents et opposés à l’accord nucléaire ab initio, mais cette fois-ci, voyant l’intention de l’administration Biden et leurs propres limites avec la dispense américaine actuelle, ils soutiennent le retour des États-Unis à l’accord tout en espérant que le missile et d’autres préoccupations concernant les acteurs non étatiques soutenus par l’Iran seront traitées en temps voulu.

Alors que les Saoudiens et les autres pays du Golfe hésitent à réduire le parapluie de sécurité américain, les options sont explorées ailleurs, même en tant qu’arrangements ad hoc pour neutraliser l’irritant si possible. Pas étonnant qu’après la visite du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi le mois dernier dans la région, y compris la signature d’un accord stratégique global de 400 milliards de dollars avec l’Iran, le prince héritier Mohammed ben Salmane (MBS) s’est entretenu cette semaine avec le président Xi Jinping et a annoncé qu’il était travaillant sur une initiative verte au Moyen-Orient et un sommet pour lutter contre le changement climatique et était prêt à porter la relation bilatérale à un nouveau niveau. Qualifiant la Chine de «frère de confiance», MBS a exprimé son désir de promouvoir un «lien stratégique» entre son plan Vision 2030 pour diversifier son économie loin du pétrole et l’initiative de commerce et d’infrastructure de Xi, la Ceinture et la Route.

Il n’ya pas de pénurie de plans de paix pour combler le fossé entre les divers golfes et la région instable de l’Asie occidentale. Les accords d’Abraham des États-Unis ont déjà produit une dynamique décisive qui est souvent perçue par Téhéran comme anti-Iran. La Turquie tente de tempérer ses relations avec l’Arabie saoudite, l’Égypte et Israël. Le blocus du Qatar par le Quatuor est presque terminé après l’initiative saoudienne au sommet d’Al Ula soutenue par Trump. En Libye, un gouvernement d’unité nationale semble réussir. Le président Biden a également des projets pour la Palestine alors qu’ils normalisent leurs liens rompus avec Ramallah. Pourtant, la Syrie et le Yémen et le mécontentement populaire dans certains autres pays arabes, souvent appelés printemps arabe 2.0, pourraient avoir des conséquences inattendues et poser des défis difficiles avec une contestation géopolitique biaisée en évidence. Afin d’apporter une paix dans la région par les pays de la région eux-mêmes, l’Iran a élaboré son plan de paix d’Ormuz (HOPE). La Chine propose un forum sur le Moyen-Orient et la Russie a son propre concept de sécurité collective pour le golfe Persique. D’autres, comme l’Inde, veulent de bonnes relations amicales avec tous et pourraient aider, si nécessaire. Mais tandis que d’autres pourraient faciliter la réduction des tensions et aider à organiser le dialogue, les puissances régionales doivent décider si elles préfèrent la paix et le développement à une destruction mutuellement assurée, car la pandémie décime déjà leur poids économique et politique.

(L’auteur est ancien ambassadeur de l’Inde en Jordanie, en Libye et à Malte. Il est actuellement président de la Chambre de commerce du MIICCIA. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.