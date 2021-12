Diamant certifié ‘Tennessee Whiskey’ de Chris Stapleton par la RIAA

La présidente d’UMG Nashville, Cindy Mabe, et le vice-président exécutif/A&R, Brian Wright, ont présenté Chris Stapleton avec une prestigieuse plaque Diamant en reconnaissance de « Whisky du Tennessee » dépassant les 10 millions d’unités vendues. La présentation a eu lieu au deuxième des deux spectacles à guichets fermés de Stapleton au Bridgestone Arena de Nashville au cours du week-end.

« Tennessee Whiskey » a d’abord été enregistré par David Allan Coe pour son album du même nom de 1981, puis par George Jones, qui l’a porté à la deuxième place des charts country en 1983. La version de Stapleton a été certifiée six fois multi-platine. et plus tôt cette année approchait les deux millions de ventes numériques aux États-Unis.

Le mois dernier, Stapleton a annoncé son retour au Canada avec son vaste « All-American Road Show ». La tournée débutera au printemps prochain et comprendra des arrêts aux jardins Budweiser de Londres, au Centre Canadian Tire d’Ottawa, au Centre Bell de Montréal, au Centre Brandt de Regina, au Centre Sasktel de Saskatoon, au Centre Canada Life de Winnipeg, à la Place Rogers d’Edmonton, au Scotiabank Saddledome de Calgary et à l’aréna Rogers de Vancouver.

Les billets pour la tournée produite par Live Nation, qui mettra en vedette l’invitée spéciale Elle King, sont en vente dès maintenant. Les nouvelles dates de tournée s’ajoutent aux dernières semaines monumentales pour Stapleton, qui se produira lors des CCMA Awards 2021 de ce soir (diffusion à 20 h HE via l’application Global TV et Prime Video).

De plus, Stapleton est nominé dans trois catégories au 64e GRAMMY Awards annuels: Meilleur album country (Starting Over), Meilleure chanson country (« Cold ») et Meilleure performance country solo (« You Should Probably Leave ») et lauréats du 55e CMA Awards annuels avec six prix : chanteur masculin de l’année, album de l’année (Starting Over, en tant qu’artiste et producteur), Chanson de l’année (« Starting Over ») et Single de l’année (« Starting Over », en tant qu’artiste et producteur) . Il a également remporté l’album de l’année aux 56e Academy of Country Music Awards plus tôt cette année.

Au début du mois dernier, Taylor Swiftest célibataire d’elle Rouge (version de Taylor) album, « Je parie que vous pensez à moi » avec les chœurs de Chris Stapleton, a donné à Swift un nouveau succès significatif dans le genre dans lequel elle a émergé.

« Je parie que vous pensez à moi (version de Taylor) (From The Vault) » a fait ses débuts sur le palmarès Country Airplay de Billboard au n ° 23, ce qui, comme l’a rapporté Billboard Country Update, est son deuxième meilleur départ jamais enregistré dans cette enquête. C’est seulement derrière l’entrée n°13 de « We Are Never Getting Back Together », de l’album original Red, au n°13 en septembre 2012. (et pic) de « Either Way » en mai 2017.

