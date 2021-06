Diamante Muñoz affrontera le Colombien Rober Barrera ce samedi à Barranquilla / TyC Sports à 22h

in

Le Mendoza Kevin “Diamante” Muñoz (12-0-0, 5 KO), aura ce samedi 26 juin son premier test décisif à l’étranger, face à l’hôte colombien et double challenger de la Coupe du monde, Rober Barrera (23-3-0, 13 KO), tous deux qualifiés pour le monde, dans un match de dix rounds dans la division des super-mouches. Le procès aura lieu à la discothèque Kilymandiaro, à Barranquilla, et pourra être visionné en direct sur l’écran de TyC Sports à partir de 22h00 dans le cadre de la réunion “Payne Boxing Series 4”.

Ce sera le duel le plus important de la courte carrière du cuyano immaculé, âgé de seulement 22 ans et qui fera sa troisième présentation de l’année, où il croisera les gants avec un adversaire de renom et dans la cour de sa maison.

Dans tous les cas, l’excès de talent du crédit de Las Heras (#15 au classement mondial IBF des super mouches), actuel champion du monde sud-américain et IBF des jeunes dans la catégorie, sera également un obstacle de taille pour Barrera (#10 au Liste des poids mouches WBA), 28 ans, qui cherchera à reprendre le chemin de la victoire après avoir chuté lors de sa dernière apparition avec le Panaméen Luis « El Nica » Concepción, où le titre mondial intérimaire des poids mouches WBA était en jeu en février 2020. Le café producteur, anciennement Fedelatin starter WBA light fly et WBA fly Fedebol a également su rivaliser avec les anciens champions du monde Ryochi Taguchi (Japon) et Carlos Cañizales (Venezuela).

En ce qui concerne le combat, l’élève de Pablo Chacón a défini Barrera comme “un adversaire très coriace avec lequel vous n’avez à aucun moment à ralentir”. En outre, il a résumé qu’il était “très reconnaissant envers OR Promotions (son promoteur) pour cette opportunité”, précisant qu’il ferait tout son possible pour retourner en Argentine avec la victoire.

Il convient de noter que l’événement comportera de nombreux procès de soutien qui seront disponibles en streaming sur TyCSportsPlay.com à partir de 20h00, mettant en évidence les duels qui auront comme protagonistes les Argentins Lucas Fernández et Emanuel Torres, qui affronteront Luis Guerrero. et Alexi Rivera respectivement.