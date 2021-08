Diamants bruts : le golf est peut-être un sport individuel, mais le succès en compétition est rarement une affaire solitaire

En parlant de partenariats, on a un peu parlé de la mère d’Aditi Ashok sur son sac à Tokyo 2020.

Vers 1989. Mon père, dans ce qui était un choix impénétrable de manuel de golf pour un adolescent, m’a présenté Gary Player’s Golf Begins à 50 ans. rotation libre du corps, une forte adhérence et beaucoup d’action de la main à travers le ballon. J’ai toujours ce livre, et je me souviens avoir essayé de reproduire le swing que Player déconseillait aux lecteurs : le swing “carré à carré” popularisé par des joueurs comme Jack Nicklaus et Greg Norman qui frappaient des disques droits et imposants. Bien que je ne connaisse aucun pro qui a adopté le « balançoire de passage », il y a des éléments de celui-ci dans certains des balançoires d’aujourd’hui, en particulier avec les joueurs qui essaient de réduire la tension sur leur dos.

Je me suis retrouvé à feuilleter ce livre après avoir lu récemment sur la disparition de la meilleure moitié de Player, Vivienne Player. Je me souvenais vaguement d’avoir lu à son sujet dans le livre. Il s’avère que Player lui a dédié le livre et, dans la section Remerciements, a écrit que leur partenariat était la pierre angulaire de son succès. “Mon succès est notre succès”, a-t-il écrit, faisant référence à la charge de travail de Vivienne dans un mariage qui lui a permis de se concentrer uniquement sur sa carrière.

Le joueur n’est pas modeste. Et cette mention reste le seul exemple que j’ai rencontré de lui reconnaissant la contribution de quelqu’un d’autre à sa carrière au Temple de la renommée. Aujourd’hui, après 60 ans passés à naviguer ensemble dans la configuration de la vie, un partenariat qui a donné naissance à six enfants et 22 petits-enfants, Player se retrouve à la dérive, privé de son ancre de toujours. Des commissions, monsieur, sur ce qui doit être votre plus grosse perte.

En parlant de partenariats, on a un peu parlé de la mère d’Aditi Ashok sur son sac à Tokyo 2020. Il est maintenant évident que la mère d’Ashok est l’exception à la règle : demandez à n’importe quel entraîneur quels sont les parents des jeunes joueurs et regardez-les lever les yeux au ciel. La frontière entre le soutien parental et la pression est mince, et lorsque des parents insistants franchissent la ligne, c’est au mieux contre-productif. Il existe une longue liste de joueurs prometteurs qui ont abandonné le jeu parce qu’ils ont été traumatisés par la pression parentale pour jouer. De toute évidence, la mère d’Ashok est aussi exceptionnelle que sa fille.

Maintenant que toute la ferveur post-olympique s’estompe, la vie va revenir à la normale pour nos athlètes. Et cela, dans la plupart des cas, se traduit par une négligence abjecte de la part des organes directeurs de leur sport dans le pays. En 2018, lors du tournage d’une série de films sur les athlètes d’hiver en Inde, j’ai été choqué de faire l’expérience de la petite politique dans des sports qui ont à peine enregistré une présence en Inde. La même année, de nombreux lobbyings externes se sont poursuivis pour obtenir l’autorisation des fédérations de sports équestres pour que l’équipe participe aux Jeux asiatiques. L’équipe a ensuite remporté deux médailles d’argent.

Comme en 2016, Anirban Lahiri et Ashok sont rentrés chez eux et ont fait des déclarations sur la nécessité de promouvoir le golf en Inde. Ashok a réitéré qu’en dépit de son arrivée aux Jeux, ses demandes d’hébergement plus près du site de Tokyo 2020 étaient tombées dans l’oreille d’un sourd. La jeune fille a dû faire un aller simple de 90 minutes en voiture jusqu’au parcours de golf de Kasumigaseki depuis le village olympique tandis que ses concurrents étaient installés dans des hôtels à quelques pas du site. Est-ce que trois heures sur la route chaque jour, sur six jours (y compris deux tours d’entraînement), ont affecté ses performances ? D’autant plus qu’Ashok était toujours aux prises avec les effets débilitants de son combat contre Covid-19 en mai de cette année ?

Il n’y a pas de grand mystère pourquoi les performances toujours médiocres de l’Inde lors d’événements sportifs mondiaux démentent sa richesse de talent et son grand nombre de sportifs. Nos triomphes sont en grande partie des histoires d’individus exceptionnels battant des cotes importantes. Ceux qui marquent, le font en grande partie malgré le manque de soutien officiel, pas à cause de lui. Le partenariat le plus important dont un athlète professionnel a besoin est avec le mécanisme de soutien officiel. Pour se concentrer sur la compétition contre les meilleurs au monde, il faut se concentrer au laser – un travail où le multitâche n’est guère souhaitable et, un stress administratif inutile, peut faire dérailler les athlètes les mieux préparés. Nous parlons toujours d’avoir les bases justes en Inde.

Comparez cela avec l’approche thaïlandaise du golf féminin. En février 2012, je me souviens avoir marché en marge de la Honda Classic de la LPGA qui se tenait à Pattaya, en Thaïlande. Aujourd’hui, le golf a toujours été très populaire en Thaïlande, mais lorsque la première édition de l’événement a eu lieu dans le pays en 2006, seule une poignée de joueurs thaïlandais figuraient sur la LPGA, et aucun d’entre eux n’avait mieux réussi qu’un seul Top 10. Ce qui m’a vraiment marqué lors de cette visite, c’est le niveau et la fréquence d’interaction entre les pros et les juniors thaïlandais (cliniques, événements sociaux, etc.) qui avaient été organisés. 10 ans plus tard, Ariya Jutanugarn est devenu le premier golfeur thaïlandais, homme ou femme, à remporter un championnat majeur. La gagnante du British Open 2016 a bouclé la boucle plus tôt cette année en remportant la Honda LPGA dans son pays, rejoignant ainsi trois autres joueuses thaïlandaises qui ont remporté la LPGA au cours de cette saison. Interrogée sur le plus gros point à retenir de sa victoire, Jutanugarn a simplement déclaré: “J’espère pouvoir inspirer des (filles) thaïlandaises à apprendre le golf.”

Lorsqu’on lui a demandé quels changements il espérait qu’Ashok et ses performances olympiques stimuleraient, Lahiri avait des attentes modestes. « Nous pourrions faire de petits practice… mais quelqu’un doit prendre l’initiative. C’est là que vous allez trouver les diamants bruts. C’est là que vous allez trouver le talent. Vous ne le trouverez pas s’il n’y a nulle part où aller et même s’initier au sport. Plein de points à Lahiri pour avoir réitéré l’évidence avec un visage impassible. C’est le même cheval mort que nous fouettons depuis deux décennies maintenant.

