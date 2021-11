Diamond et Silk Tweet que Rittenhouse devrait poursuivre en justice de nombreuses personnes, dont Joy Reid, en premier

Dans un tweet aujourd’hui, les militants pro-Trump Diamond et Silk ont ​​appelé Kyle Rittenhouse à « les poursuivre tous en justice » et pour commencer, « Joy Reid de MSNBC ! »

Poursuivez-les tous Kyle. Vous pouvez commencer avec Joy Reid de MSNBC ! – Diamond and Silk® (@DiamondandSilk) 19 novembre 2021

Joy Reid, animatrice de l’émission MSNBC « ReidOut », a continuellement attaqué Rittenhouse.

Après que Rittenhouse a pris la parole pour sa propre défense, et à un moment donné, est tombé en panne à la barre. Reid s’est adressé à TicTok pour se moquer de Rittenhouse et du juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh et de leurs « larmes blanches masculines ». Elle a fait la promotion de l’article de ReidOut sur les « larmes blanches masculines » après s’être moquée de Rittenhouse.

@reidout Joy Reid décompose un seul aspect clé du procès #kylerittenenhouse. En savoir plus sur : MSNBC.com/reidoutblog ! #news #msnbc #politics #kenosha ♬ Son mystérieux (suspense)(173713) – JIINO

Brigitte Gabriel a également exprimé le même sentiment que Diamond et Silk, « Joy Reid devrait sortir son chéquier maintenant, car Kyle Rittenhouse va la poursuivre en justice! »

Joy Reid devrait sortir son chéquier maintenant, car Kyle Rittenhouse va la poursuivre en justice ! — Brigitte Gabriel (@ACTBrigitte) 19 novembre 2021

Avec un acquittement complet de toutes les accusations, Reid a poursuivi sa rhétorique habituelle, sans surprendre personne. Ce soir, elle a commencé par : « C’est ce à quoi nous nous attendions. Nous observons le système de justice pénale à l’œuvre, il a été conçu pour faire exactement ce qu’il fait aujourd’hui. Les lois sur les armes à feu ont contribué à améliorer la conception pour permettre à ce verdict de se produire aujourd’hui. Ce pays a été construit sur l’idée que les hommes blancs avaient un type particulier de liberté qu’eux seuls ont. Un type particulier de liberté et un type particulier de citoyenneté qu’eux seuls ont [white men]. »

Reid a poursuivi: « Cela donne, vous le savez d’après les chasseurs d’esclaves, le droit d’infliger des violences, euh au nom de la protection de la propriété. C’est comme la création fondamentale des États-Unis. Donc ça aurait été choquant, je suis content que tu aies évoqué le verdict de Derick Chauvin, c’était le verdict surprenant. Cela n’aurait pas dû être surprenant. Je pense que nous devons penser non seulement aux familles des deux hommes décédés et à la famille de M. Grosskreutz, elles devraient être dans nos esprits en ce moment. Parce qu’ils ont souffert et que d’autres ont été beaucoup de Blancs que vous connaissez qui ont défendu la vie des Noirs et l’ont payé de leur vie, cela va de pair avec notre histoire, remonte à John Brown.

Joy Reid soutient que Kyle Rittenhouse est une incarnation moderne des chasseurs d’esclaves parce que les deux ont reçu « le droit d’infliger la violence au nom de la protection de la propriété », qui est « la création fondamentale de » l’Amérique. Elle ajoute que nous devons prier pour les familles de ceux qu’il a abattus. pic.twitter.com/BKfAWhoSqc – Curtis Houck (@CurtisHouck) 20 novembre 2021

Il ne semble pas que Reid s’excusera pour ses caractérisations de Rittenhouse. Nous verrons ce qui convient si un Rittenhouse décide de reprendre dans les semaines et les mois à venir. De nombreuses personnes, dont le président des États-Unis, ont rapidement qualifié Rittenhouse à leur propre avantage.

