Diamond Supply Co., Partenaire Nautica pour la collection de capsules – WWD

Nautica s’est associé à Diamond Supply Co. sur une capsule de 40 pièces qui sera lancée aujourd’hui.

La collection est conçue pour refléter l’héritage des deux marques et combine une esthétique de la rue avec des caractéristiques techniques destinées à amener «l’eau dans les rues».

Le fondateur de Diamond Supply, Nicholas Tershay, alias Nick Diamond, est un fan de Nautica depuis des années et a travaillé avec la marque pour créer la collection de chemises, pantalons, graphiques, vêtements d’extérieur et accessoires.

«Je porte Nautica depuis le milieu des années 90 – mes amis et moi étions tous en train de faire du skate, alors quand l’opportunité de travailler avec Nautica s’est présentée, j’ai voulu me lancer immédiatement dans ce partenariat», a déclaré Tershay. «J’ai adoré toutes les couleurs vives et les designs innovants, ils se démarquaient de toutes les autres marques fabriquées à cette époque. Mon père a encore des photos de moi dans Thrasher Magazine lors d’un concours que j’ai remporté dans un t-shirt Nautica jaune vif en 1996. »

Il a déclaré qu’en créant la capsule, qui présente à la fois des noms de marque et des logos, il s’est inspiré de sa propre collection personnelle. «Je voulais m’assurer que nous avions des vestes réversibles et de gros logos audacieux dans notre collection», a-t-il déclaré.

Tershay a déclaré que ses pièces préférées dans la capsule sont les hauts à glissière quart de polaire avec un pantalon assorti et la veste Puffer Sail.

La collection se vend de 36 $ à 160 $ ​​et est vendue dans le magasin Diamond Fairfax de la marque ainsi que sur son site Web et chez certains détaillants Diamond à travers le monde.

La collection sera promue sur les médias sociaux grâce à un contenu numérique qui, selon Tershay, était «inspiré par tout ce que je suis aujourd’hui et dans lequel j’étais quand j’ai découvert Nautica au début des années 90: la mode, le hip-hop et le skateboard. Ils ont tous joué un rôle important dans mon éducation. C’est pourquoi nous avons tourné la campagne dans ma ville natale de San Francisco, et avons choisi Alchemist and Currency (certains de mes artistes préférés) pour [be featured] dans la collection, ainsi que certains de nos riders originaux de l’équipe de skate professionnelle. »

Tershay a créé Diamond Supply en 1998 à partir de son appartement d’une chambre à San Francisco et la marque est depuis devenue une collection populaire auprès des communautés de la rue et du skateboard.