Diana Golden demande de l’aide, son neveu a été kidnappé

Diana Golden, demande de l’aide pour la disparition de son neveu | Instagram

Récemment le actrice La colombienne Diana Golden a demandé de l’aide pour localiser son neveu, qui a disparu, aurait récemment privé de sa liberté.

L’ex-femme du également célèbre acteur Alfredo Adame, est extrêmement inquiète de la situation que vit sa famille, en raison de la disparition de son neveu.

On raconte que le jeune José Zoel Cruz a disparu de force à partir du 12 novembre, juste le 16 novembre, quelques jours plus tard, l’actrice a commencé à partager la nouvelle, peut-être déjà en désespoir de cause, elle a demandé l’aide des autorités.

Cette information a été fournie par le portail du magazine TV Notes, il est mentionné que José Zoel était à un événement qui s’est tenu dans un restaurant de la ville de Zacapa au Guatemala, un pays qui borde précisément le Mexique avec l’État du Chiapas.

Dans une interview qui Diane dorée Il a eu avec le journaliste Gustavo Adolfo Infante, dans l’émission Primera Mano, il a commenté qu’il ne comprenait pas et ne savait pas les raisons pour lesquelles son neveu avait été enlevé, nous partagerons la vidéo avec vous tout de suite.

D’après ce qu’a raconté Diana Goldenberg Jiménez, le nom complet de l’actrice, son neveu était très calme lors de l’événement, il socialisait avec les personnes présentes, prenait des photos et vivait ensemble comme d’habitude, puisqu’il est un chanteur bien connu.

Cependant, des hommes armés sont apparus, qui ont fini par emmener leur neveu et un de ses amis dans un camion blanc, malgré cela, l’ami de Cruz a réussi à s’échapper.

Diana Golden a mentionné que jusqu’à présent, ceux qui ont emmené son neveu sur place n’ont pas demandé le paiement de sa rançon et que l’ami de la jeune chanteuse se cache actuellement.

D’après ce que l’actrice mentionne, son neveu est un jeune homme assez calme et très attaché à sa famille, il a à peine 20 ans, donc il ne comprend pas quelle était la raison de l’avoir emmené, il a également ajouté que les autorités sont faire les enquêtes pertinentes.

Golden a mentionné qu’il y avait certaines informations qu’il ne pouvait pas fournir, en raison des enquêtes en cours, mais que soi-disant l’ami de son neveu le cherchait pour se suicider, selon ce qui est dit dans la vidéo.

Certains internautes qui ont commenté la vidéo ont envoyé une bonne ambiance à l’actrice et à sa famille, en espérant que le jeune homme reviendra bientôt avec ses proches.