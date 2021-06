Diana Golden s’est moquée de la défaite électorale de son ancien Alfredo Adame : “Pauvre diable”

Après les élections du 6 juin sur tout le territoire national, les résultats préliminaires ont été publiés par le Programme des résultats préliminaires des élections (PREP) dans tout le Mexique. Concernant le grand nombre de célébrités qui se sont présentées dans l’espoir d’obtenir un poste élu par le peuple, on s’est peu à peu rendu compte que la grande majorité d’entre elles n’ont pas atteint un nombre considérable de voix pour leur objectif.

Parmi les célébrités dont le soutien de l’électorat a été insuffisant pour réaliser leurs aspirations politiques se trouve Alfredo Adame, qui s’est présenté à la mairie de Tlalpan à Mexico avec le Parti des réseaux sociaux progressistes (RSP).

Cependant, non seulement les citoyens ne l’ont pas favorisé de leur vote et il n’a pas obtenu le poste convoité pour lequel il a fait campagne « mères mentors », mais il était également à la dernière place du vote dans sa catégorie selon les résultats préliminaires.

Cette situation a déclenché le ridicule de bon nombre de détracteurs de l’acteur et présentateur de télévision, qui ont profité de leurs espaces dans divers médias pour se moquer du personnage controversé. C’est le cas du journaliste Gustavo Adolfo Infante et du “chasseur de fantômes” Carlos Trejo, fidèles rivaux d’Adame, qui pour le moment n’a pas commenté leur évidente défaite.

Mais c’est la moquerie de son ex-femme Diana Golden, avec qui il a eu de multiples querelles dans les médias, qui a fait sensation ce lundi après-midi dans le public.

C’est ainsi que l’actrice colombienne a pensé à l’échec électoral de son ex-conjoint : « Un parleur tombe plus vite qu’un boiteux. Je ne sais pas à quoi il s’attendait s’il basait sa campagne sur le fait de parler de sa mère à tout le monde, de dire du mal de toutes les femmes ; il a totalement déchaîné; Je ne suis pas psychiatre mais “l’homme” est un petit pirate”, a déclaré l’interprète aux caméras de l’émission Gossip No Like !

Par ailleurs, l’actrice a profité du moment pour ironiser sur Adame et la somme considérable qu’il lui doit pour un procès qu’il a déposé dans le passé en dommages et intérêts : “Celui qui est riche, millionnaire, beau et prospère ne me paie pas ; il se cache. C’est un pauvre diable ! », a-t-il souligné.

Golden a assuré qu’il n’était pas intéressé à parler de questions politiques, mais il a fait remarquer qu'”il rit” du fait que l’ancienne belle-soeur d’Adame, l’actrice Rocío Banquells, qui l’a affronté dans le même bureau de maire en main de la coalition PRI-PAN-PRD, a vaincu l’acteur de manière décisive : « Ce n’est plus politique, c’est personnel. Ça me fait rire et ça me fait encore plus rire si celui qui gagne est Rocío ».

Et c’est que dans la matinée de ce lundi, Gustavo Adolfo Infante a également tenu des propos acerbes en référence à la défaite d’Adame. C’est ce qu’a déclaré le journaliste d’Imagen Televisión : « C’est bien que les gens soient allés voter, je pense que c’est merveilleux et je vois que j’ai…. Pour le moment, je suis en mesure de vous dire, à la dernière minute, qu’Alfredo Adame a 2523 mentionnés comme mère et pas une voix. Nous continuerons à signaler ».

De même, le journaliste de divertissement a rappelé qu’Adame avait assuré qu’il était en première place dans les sondages et que lors des dernières élections ils avaient volé la victoire, puisqu’il avait été le vainqueur. Or, le candidat à la députation fédérale n’a eu qu’une voix dans sa loge et le parti avec lequel il a participé le jour du scrutin est en passe de perdre son inscription devant l’Institut national électoral (INE), faute d’avoir réussi à obtenir ou de dépasser le 3% des voix.

De son côté, Carlos Trejo The Ghostbuster s’est enregistré en vidéo « félicitant » son ennemi : « Je tiens à te féliciter, Alfredo, tu as pris 10 mille, 400 mille mentions d’une mère contre un vote. Pauvres! Interdit et sans travail », a-t-il déclaré en riant. Il lui reprochait même qu’à cause de lui le parti qu’il représentait va perdre son enregistrement : « Vous avez pris le même parti sur vos pieds. Même le record perdu; et évidemment tous les candidats doivent être très contents de vous. Bravo idiot ! ».