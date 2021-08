Diana Juárez parle de Norma Palafox : Sont-ils de bonnes personnes ?

Exatlon États-Unis / Instagram Diana Juárez parle de Norma Palafox à EXATLON États-Unis

Diana Juárez est arrivée en renfort de l’équipe Famosos lors de la cinquième saison d’EXATLON, et même si elle était à un cheveu de remporter le trophée en tant que championne de la compétition, elle a été éliminée cette semaine.

Quelques heures plus tard, la jeune fille de 22 ans s’est entretenue avec ses followers, à travers un “live” organisé par le compte officiel d’EXATLON États-Unis, où, parmi de nombreux sujets, ils l’ont interrogée sur la véritable relation qu’elle entretenait avec le grand rival de tous. , Norma Palafox.

Dans le confort de sa maison, l’athlète des Reds n’a eu aucun scrupule à ouvrir son cœur et a été honnête sur ses opinions sur le footballeur, que de nombreux téléspectateurs d’EXATLON considèrent comme la grande athlète féminine à battre.

« C’est une personne extraordinaire. Elle m’a donné tellement de conseils, elle était une excellente raison pour laquelle je suis arrivé en finale “, a déclaré Diana à propos de sa rivale, montrant non seulement qu’ils sont des amis très proches mais, comme d’autres participants à l’émission de téléréalité l’ont déjà déclaré, Norma est une Grand être humain, qui pousse toujours tout le monde à ne pas abandonner, sans aucune envie.

Diana Juárez est allée plus loin et a révélé quelque chose que Palafox lui avait fait dans les moments les plus difficiles, ce qui l’a finalement aidée à se qualifier pour la dernière semaine de la compétition.

« Sur chaque circuit, elle m’a motivé. C’était toujours (me pousser) à faire de mon mieux », a déclaré la Mexicaine à propos de sa compatriote. “Norma est une guerrière.”

Dans le “live”, où de nombreux fans se sont plaints de ne pas parler beaucoup, comme le faisait Tavo González, Diana a également fait ressortir son côté le plus drôle et lorsque la question de ses énormes cils a été soulevée, elle a dit avec une grande grâce qu’ils étaient un élément secret. pouvoir avancer dans les épreuves.

« Mes cils m’ont bien servi, surtout dans la boue. Je les ai amenés là-bas aussi et ils m’ont aidé à accéder à la finale », a déclaré la jeune femme de 22 ans, qui a été interrogée par un autre fan sur la façon dont elle prend soin de ses cheveux.

« Plusieurs personnes me l’ont demandé. Et quand je suis entré dans EXATLON, tout le monde pensait que j’utilisais des extensions, mais littéralement, je m’en occupe. J’essaie de ne pas utiliser beaucoup de ‘chaleur’ ​​(fer), car cela vous maltraite beaucoup, et il faut en prendre soin”, a avoué Diana.

L’ancienne concurrente d’EXATLON a également mentionné que ses circuits préférés étaient la vitesse et le mien, et a assuré que même si elle est bonne pour courir de longs kilomètres, elle veut se préparer davantage sur de courtes distances.

