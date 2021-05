Diana Pérez, l’actrice de doublage qui a exprimé Jessie de Pokémon, décède – El Sol de México

Le monde du doublage est en deuil et c’est ce mardi que la mort malheureuse de l’actrice et réalisatrice de doublage, Diana Pérez, surtout connue pour avoir donné la parole à Jessie, membre de l’équipe Rocket dans Pokémon, a été annoncée.

Par une déclaration, Doblaje Mexicano a confirmé la nouvelle rappelant le travail et la trajectoire, qui a commencé en novembre 1994, dont il a également prêté sa voix pour jouer la mère de Bonnie dans Toy Story.

▶ ️ Les baskets de Michael Jordan pourraient se vendre jusqu’à 164000 $ aux enchères

“C’est avec une profonde tristesse que nous rapportons que l’actrice et réalisatrice de doublage Diana Pérez est décédée. La voix éternelle de Jessy de la Team Rocket. Repose en paix.”

Diana, qui est née le 26 janvier 1970, a exprimé plus de personnages comme Kagura d’Inuyasha; Hilda Spellman dans Sabrina, la sorcière adolescente; Frida Suárez à El Tigre: les aventures de Manny Rivera; entre autres.

Jusqu’à présent, la cause de la mort de l’actrice de doublage est inconnue, mais ce qui est certain, c’est le grand héritage qu’elle laisse derrière elle.

▶ ️ Restez informé sur notre chaîne Google Actualités

Nos condoléances et notre respect pour le syndicat et la famille de Diana Perez: actrice et réalisatrice qui malheureusement n’est plus avec nous.

Tant de rôles représentatifs, tant de personnages, tant de générations marquées …

Repose en paix 💔🖤🤍 pic.twitter.com/rhKsoux55F

– Doublage mexicain (@ytadobmex) 28 avril 2021