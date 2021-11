Diana Ross confirmée pour la machine à sous Glastonbury Legends en 2022

Diana Ross a été confirmée pour jouer à Glastonbury 2022 où elle affrontera la machine à sous vénérée des légendes de Glastonbury.

« Je suis tellement excité et reconnaissant de savoir enfin que je vous verrai à Glastonbury lors de ma tournée britannique ‘Thank U’ pour célébrer mon nouvel album de chansons, le dimanche 26 juin 2022 », a déclaré Ross dans un communiqué. aujourd’hui.

L’icône des Suprêmes – qui a sorti son tout nouvel album Thank You vendredi dernier (5 novembre) – apparaîtra le dimanche (26 juin) du festival emblématique, abordant le créneau de l’heure du thé qui a déjà accueilli Kylie Minogue, Dolly Parton et Lionel Richie.

Confirmant le créneau, Glastonbury a écrit sur Twitter: « Nous sommes ravis d’annoncer que @DianaRoss jouera le créneau des légendes du dimanche sur la Pyramid Stage à # Glastonbury2022. »

L’organisatrice de Glastonbury, Emily Eavis, a ajouté : « Je suis ravie de pouvoir vous faire savoir que la magnifique @DianaRoss viendra jouer à @glastonbury l’été prochain. Nous étions tellement excités de réserver une telle légende pour Glastonbury 2020 et sommes tellement heureux qu’elle soit la première à reconfirmer pour l’année prochaine. »

L’apparition verra Ross faire ses débuts à Glastonbury, ayant été liée à une apparition à plusieurs reprises. Elle était initialement censée jouer à la machine à sous des légendes de Glastonbury au festival en 2020 avant l’événement (qui devait être titrée par Paul Mccartney, Kendrick Lamar et Taylor Swift) a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus.

Cela vient après que Kylie Minogue a honoré la fente des légendes en 2019, quelque 14 ans après que sa bataille contre le cancer du sein l’a forcée à se retirer d’une fente de titre.

La performance de Minogue est devenue la performance de Glastonbury la plus regardée de tous les temps par la BBC avec 3,9 millions de téléspectateurs.

La confirmation de la performance de Diana Ross intervient après que Billie Eilish a été annoncée comme tête d’affiche de l’événement 2022, faisant d’elle le plus jeune acteur solo à avoir été en tête d’affiche du festival.

Eilish rejoint probablement Aérosmith à se produire au festival l’année prochaine. Le groupe devrait revenir après avoir été précédemment confirmé pour 2020 et en jugeant leurs dates de tournée au Royaume-Uni reprogrammées en 2022.

