Diana Ross dit adieu aux Supremes

Ce fut l’une des grandes réalisations de l’histoire des charts américains des années 1960. Presque aussi célébré que Les Beatles‘ réalisation de 1964, quand ils avaient l’ensemble des cinq premiers du Billboard Hot 100, est le célèbre total de 12 singles n ° 1 des États-Unis marqués par les suprêmes en moins de cinq ans et demi. Au palmarès du 27 décembre 1969, le trio Motown a marqué le dernier d’entre eux.

C’était la fin d’une décennie, la fin de cette séquence et la fin d’une époque, comme Diana Ross dit adieu au groupe avec « Un jour on sera ensemble » – qui, à l’insu du public à l’époque, ne comportait même pas les autres Supremes.

Le groupe a atteint le sommet de l’enquête pop à l’été 1964 avec « Where Did Our Love Go », et à partir de ce moment-là, ils ont marqué les sommets des charts avec une régularité qui n’a été égalée au cours de la décennie que par les Beatles. Il y avait d’autres n ° 1 cette année-là avec « Bébé d’amour » et « Viens me voir »; trois autres en 1965, deux en 1966, deux en 1967 et un en 1968.

À la fin de 1969, Ross et Motown avançaient des plans pour sa carrière solo. Sa dernière performance avec le groupe suivrait au cours de la nouvelle année. Mais « Someday We’ll Be Together », écrit par Johnny Bristol avec Jackey Beavers et Harvey Fuqua huit ans plus tôt, a été désigné comme une composition suffisamment émouvante et mémorable pour être un dernier single du trio déjà emblématique.

La chanson a été enregistrée pour la première fois par Bristol et Beavers sous le nom de Johnny and Jackey, et publiée, sans succès, sur le label Tri-Phi de Fuqua en 1961. Alors que la décennie touchait à sa fin, alors que Berry Gordy faisait ses plans pour la célébrité solo de Ross, il regarda la couverture comme ses débuts potentiels à part entière. Bristol, chargé des responsabilités de production, est allé en studio pour le couper avec elle.

En fin de compte, Gordy a décidé que la propre voix de Bristol, qu’il avait enregistrée aux côtés de Diana pour encourager sa performance, devrait être laissée sur la piste. Johnny avait déjà enregistré les choeurs pour elle par Maxine et Julia Waters, et la chanson est devenue le dernier single de Diana Ross et les Supremes, car ils avaient été crédités depuis 1967 – même si Mary Wilson et Cindy Birdsong n’y étaient pas du tout. . Une époque capitale se terminait d’une manière douce-amère.



