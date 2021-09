Diana Ross maintient la fête avec le single “If The World Just Danced”

Diana Ross sort son nouveau single « If The World Just Danced » aujourd’hui (3). La piste de dancefloor aux saveurs de club est la suite de le tout aussi exubérant “Thank You”, qui est sorti en juin et a suscité une réaction et une diffusion extrêmement positives.

Les deux morceaux sont extraits du prochain album de la superstar, Thank You, qui sortira le 5 novembre chez Decca Records. Comme Mme Ross le dit elle-même : « Il n’y a pas de mauvaise façon de danser, faites-le. Elle poursuit : « Que tout le monde sache qu’il faut s’amuser. Joie, Joie, Joie est la réponse. Espièglerie! Joie! Quand tu danses, il n’y a que de l’amour dans la vie. Quand tu danses, le monde danse.

Mme Ross a co-écrit “If The World Just Danced” avec Aliandro Prawl, Andre Pinckney, Scott M. Carter, Amy Wadge, Vanessa Wood et Jaquetta Singleton. Il suivra “Thank You” comme piste deux sur le prochain album, qui est produit par Taylor Swift collaborateur Jack Antonoff et a été enregistré dans le home studio de l’artiste pendant le confinement. Elle a neuf crédits de co-écriture sur l’ensemble de 13 pistes.

Merci est le premier album de Mme Ross depuis 15 ans, depuis les reprises de 2006 I Love You et son premier à contenir du nouveau matériel depuis Every Day Is A New Day de 1999. Parmi les autres collaborateurs, citons le scénariste-producteur anglais Jimmy Napes, dont les crédits incluent le travail avec Mary J. Blige, Alicia Keys, et Sam Smith), producteur anglais Mark « Spike » Stent (Björk, Ed Sheeran, Frank Ocean, Madone et al), et la chanteuse-compositrice-actrice Tayla Parx (Ariana Grande, Demi Lovato).

Mme Ross a commencé à taquiner les morceaux du nouvel album sur son site Web, en publiant un clip de 20 secondes de “I Still Believe”, qui devrait être le troisième aperçu de l’ensemble complet, et est prévu pour le 15 octobre. Merci est le 25e album studio de son illustre carrière solo, une séquence qui a commencé avec son set éponyme sorti en 1970.

Précommandez Diana Ross Merci album, qui sort le 5 novembre.