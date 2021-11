Diana Ross partage le très attendu 25e album studio « Merci »

Le premier album de Diana Ross en 15 ans est enfin arrivé comme Merci inaugure une collection de tout nouveau matériel musical dirigé par le producteur pop très demandé Jack Antonoff, avec des contributions supplémentaires de Tayla Parx, Jimmy Napes, Spike Stent, et plus encore. L’album arrive via Decca Records et Universal Music Group.

« J’ai passé l’année dernière à enregistrer de la nouvelle musique et cette musique est le reflet de la joie, de l’amour et de la gratitude que je ressens chaque jour », a expliqué Mme Ross dans une déclaration à propos de Merci. « C’est un album d’une grande appréciation pour la vie, et pour vous tous. »

Mme Ross a co-écrit et collaboré sur tous les morceaux de Merci avec Troy Miller, Triangle Park, Prince Charlez, Amy Wadge, Neff-U, Freddie Wexler, Fred White et Nathanial Ledgewick en plus des collaborateurs susmentionnés.

« Pour moi, il était urgent de faire un album significatif, de travailler avec ce qui se passe maintenant dans notre monde », a-t-elle partagé à propos de l’album dans un communiqué. « Grâce au pouvoir de la musique, nous créons un nouveau type de conversation qui soutient nos choix et les décisions que nous prenons. »

Merci arrive également avec un nouveau clip pour l’album single « All Is Well ». La vidéo a été réalisée par Amanda Demme et produite et photographiée par les fils du chanteur Evan Ross et Ross Naess, respectivement. Il s’agit de sa première sortie de vidéoclip depuis plus d’une décennie.

« All Is Well » a suivi les deux singles principaux « Merci » et « Si le monde venait de danser» comme les quelques chansons partagées avant la sortie de l’album.

« Je dédie ce recueil de chansons d’amour à vous tous, les auditeurs », a déclaré Mme Ross. « Lorsque vous entendez ma voix, vous entendez mon cœur. Que l’amour ouvre la voie.

