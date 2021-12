Vous vous souvenez de Ripples & Waves Plus Michael ? Non, personne d’autre non plus. Un indice de leur identité est qu’il s’agissait d’un groupe familial de R&B façonné par leur père, mais le plus gros indice de qui nous parlons est la ville d’où ils viennent, Gary, Indiana. Le « Michael” de cette première incarnation portait le même nom que ses frères, qui deviendront bientôt les Jackson 5.

Le groupe a en fait sorti un single indépendant pour le single local de Steeltown en 1968, avant l’évolution qui a finalement incité Motown Records à les signer en mars suivant. Berry Gordy, jamais timide avec un peu de culot, a décrété qu’il fallait informer le public que le nouveau quintette du label avait été découvert par Diana Ross. C’était un appareil utile pour toutes les personnes concernées, notamment parce qu’elle se lancerait bientôt dans sa carrière solo.

En août 1969, Ross a présidé une conférence de presse au cours de laquelle elle a présenté les Jackson 5 aux médias. La programmation comprenait Michael, alors âgé de seulement 11 ans, avec les frères aînés Tito, Marlon, Jermaine et Jackie, ce dernier étant un vétéran positif à 18 ans.

« Je veux que tu reviennes, » écrit pour la première fois sous le nom de « I Wanna Be Someone », est devenu le premier single du groupe en octobre, le mérite du compositeur allant à The Corporation, un collectif mettant en vedette Gordy lui-même. Il est entré dans les charts en novembre et, alors qu’il montait dans les charts, le 18 décembre, Motown a dévoilé l’album Diana Ross Presents The Jackson 5.

Écoutez la liste de lecture Best Motown Songs Ever.

Le single est devenu une sensation de vente de platine, en tête des charts pop et R&B au cours de la nouvelle année, et ce faisant, l’album (produit par l’artiste de Motown Bobby Taylor avec la société susmentionnée) a commencé sa propre course. Il est allé jusqu’au n°5 sur le marché de la pop, mais rien ne l’a arrêté du côté R&B, où la chanson est restée au n°1 pendant neuf semaines entre février et avril 1970.

« I Want You Back » était le seul single sur le LP, qui comprenait des reprises de plusieurs droits d’auteur de Jobete de tubes de Motown tels que « Standing In The Shadows Of Love », « My Cherie Amour », « (I Know) I’m Losing Toi », et le 1968 Marvin Gaye single « Enchaîné ». Il y avait même une reprise de la chanson du film Disney « Zip-A-Dee-Doo-Dah ». L’ère de la soul bubblegum des Jackson 5 avait commencé.

Achetez ou diffusez Diana Ross Presents The Jackson 5.