Diana Ross revient avec un nouvel album – El Sol de México

in

Quinze ans après son dernier album (“I Love you”), Diana Ross rejoint la liste des artistes qui sont revenus sur la scène avec un nouveau matériau. A travers ses réseaux, la chanteuse a annoncé la prochaine sortie de “Thank you”.

est Il se compose de 13 chansons écrites par elle-même, en collaboration avec des auteurs-compositeurs tels que Jack Antonoff, Troy Miller, Triangle Park, Spike Stent, Prince Charlez, Amy Wadge et Neff-U.

A travers une déclaration, le chanteur a indiqué que cette production est née dans un home studio, et a noté que “Cette collection de chansons est mon cadeau pour vous, avec beaucoup d’appréciation et d’amour. Je suis éternellement reconnaissant d’avoir eu l’opportunité d’enregistrer de la musique glorieuse en ces temps. »

Le premier single sera disponible ce 17 juin sur toutes les plateformes, tandis que le reste du matériel sortira à l’automne de cette année. De même, il était prévu qu’il prépare déjà une tournée pour le présenter en Europe en 2022.

➡️ Abonnez-vous à notre newsletter et recevez les notes les plus pertinentes dans votre e-mail

Diana a souligné que son objectif avec ce travail est d’envoyer un message inclusif d’amour et d’unité, et les chansons essaient de reconnaître que nous vivons tous la même situation, et nous avancerons ensemble.