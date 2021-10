Diana Ross a partagé le clip de son dernier single « Si le monde venait de danser. » Le visuel a été créé à partir d’une collection de vidéos recueillies auprès de fans dévoués de Ross à travers le monde.

En imaginant à quoi cela ressemblerait « If The World Just Danced », les fans ont soumis des dizaines de vidéos sur TikTok sous le tag social #IfTheWorldJustDanced. Le tag a dépassé les 5 millions de vues au total sur l’application de vidéo virale avec des inclusions de fans à Milan, au Brésil, à Amsterdam, à Las Vegas, et plus encore.

« Il n’y a pas de mauvaise façon de danser, faites-le », a expliqué Ross à propos de la chanson. « Que tout le monde sache qu’il faut s’amuser. Joie, Joie, Joie est la réponse. Espièglerie! Joie! Quand tu danses, il n’y a que de l’amour dans la vie. Quand tu danses, le monde danse.

Les fans participants de toutes nationalités et générations se sont réunis au nom de la danse. Dans le visuel, certains fans en vedette ont brandi des pancartes tout en dansant pour exprimer leur adoration pour le chanteur. Certains ont dansé sur la plage tandis que d’autres ont filmé leurs portions à la maison ou ont embrassé leurs mouvements dans des lieux publics inattendus.

Ross a elle-même lancé la tendance « If The World Just Danced » en septembre lorsqu’elle a téléchargé un visuel sur TikTok avec le hashtag et l’audio de la chanson officielle qui montrait une compilation de vidéos de l’icône de la musique dansant tout au long de sa carrière.

La chanson apparaîtra sur le prochain album studio de Ross Merci. L’album de 13 pistes a été produit par le collaborateur pop très demandé Jack Antonoff et comprendra également la chanson titre précédemment publiée. L’album marque le premier album officiel de Ross en 15 ans et le premier à contenir une nouvelle musique originale depuis Every Day Is A New Day en 1999.

Prévu pour une sortie le 5 novembre, Thank You mettra en vedette des contributions de Jimmy Napes, Mark « Spike » Stent et Tayla Parx. L’album a été enregistré pendant le verrouillage au studio d’enregistrement à domicile de Ross.

Précommandez l’album Thank You de Diana Ross avant sa sortie le 5 novembre.