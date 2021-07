Diana “s’en fichait” que Charles “fronde” son comportement informel avec le personnel – expert | Royale | Nouvelles

La princesse du peuple était connue pour sa nature terre-à-terre et facile à vivre et semblait toujours à l’aise avec les membres ordinaires du public. Elle n’a jamais eu peur de défier les conventions royales et de mener sa vie selon ses propres règles. Diana a rapidement établi des relations informelles et amicales avec son personnel au palais de Kensington, à la grande désapprobation apparente de son mari.

Robert Jobson a déclaré qu’au départ, le personnel était “choqué” par son comportement à leur égard.

Le correspondant royal a expliqué aux cinéastes dans le documentaire Serving the Royals : “[Diana] les a choqués d’une certaine manière – lorsqu’elle est entrée en scène pour la première fois – en entrant dans la cuisine, en enlevant ses chaussures, en se versant un verre de vin et en commençant à discuter avec eux pendant qu’ils préparaient la nourriture.

“C’est du jamais vu et en fait, le prince Charles a froncé les sourcils, mais Diana s’en fichait.

“Elle était quelqu’un qui pouvait se mélanger avec n’importe qui – transcender la classe.”

Diana a enduré un mariage difficile avec le prince Charles, qu’elle a épousé en juillet 1981.

Le couple royal a annoncé qu’ils se séparaient en 1992, bien qu’ils aient continué à exercer leurs fonctions royales.

Jeudi, le prince William et Harry dévoileront la statue tant attendue à leur mère.

Ils ont commandé l’œuvre au sculpteur Ian Rank-Broadley à l’occasion du 20e anniversaire de la mort de Diana en 2017.

À l’époque, ils ont dit qu’ils voulaient créer un monument approprié pour honorer son héritage.

La cérémonie se déroulera en présence d’un petit groupe de parents proches et de la famille.