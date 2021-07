Diana serait ” obsédée ” par George, Charlotte, Louis, Archie et Lilibet – ” Son paradis ” | Royale | Nouvelles

in

La mort tragique de Diana l’a privée de la chance de voir ses deux fils grandir et fonder leur propre famille. Si le destin avait été plus clément, elle serait désormais la grand-mère de cinq adorables petits-enfants : George, Charlotte, Louis, Archie et Lilibet. La duchesse d’York ne doute pas que Diana se serait délectée du rôle, affirmant que cela aurait été “son paradis”.

Elle a déclaré au magazine People : “Elle serait très fière de ses fils et de leurs femmes.

“Et elle serait comme moi, obsédée par ses petits-enfants.

“Parce que c’est ce qu’elle aimait.”

Fergie, une amie proche de Diana tout au long de sa vie, a ajouté qu’elle “adorait mes filles. Elle adorait les garçons”.

“Ce serait son refuge. Son paradis”, a-t-elle déclaré.

Fergie et Diana sont devenus amis à l’adolescence, bien avant de se marier dans la famille royale.

Après leurs divorces en 1996, les deux sont partis en vacances ensemble dans le sud de la France, accompagnés de leurs enfants.

Le prince William et Harry ont dévoilé une statue à leur mère le 1er juillet – le jour où elle aurait eu 60 ans.

Les deux frères ont publié une déclaration commune exprimant l’importance de garder la mémoire de leur mère vivante.