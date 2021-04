‘Diana!’: Showtime en 1971 pour Diana Ross

Il peut sembler, de cette distance, que Diana Ross avait tout son chemin et est devenue une sensation immédiate en solo quand elle est partie les Supremes. Mais au cours des deux premières années des années 1970, alors qu’elle s’engageait sur sa propre voie à Motown, tout n’était pas simple.

Son premier album éponyme était un n ° 1 sur le classement R & B en 1970. Mais il n’a atteint que le n ° 19 sur le compte à rebours pop américain de Billboard. Le suivi rapide Everything Is Everything était un R&B n ° 5, mais s’est essoufflé sur le marché de la pop au n ° 42. Puis le 24 avril 1971, elle entre dans la liste pop américaine avec la bande originale de sa première émission spéciale solo.

Il s’intitulait Diana !, à ne pas confondre avec le set de 1980 à succès Diana produit par Bernard Edwards et Nile Rodgers. Le mélange chic original de cet ensemble fait ses débuts en vinyle pour Record Store Day 2017. Le LP de 1971 (et l’émission) mettait en vedette Mme Ross avec ses «protégés» le Jackson 5 et les comédiens Danny Thomas et Bill Cosby.

L’album de la bande originale est sorti, peut-être curieusement, juste avant la diffusion de l’émission elle-même. Mais lorsque l’émission de télévision ABC est sortie, ce fut un succès d’audience. Il a fait le Top 20 et a conduit à des nominations aux Emmy pour Diana, le designer Bob Mackie et dans les catégories techniques.

“Remember Me”, qui venait juste d’être un des 20 meilleurs succès pop américains, a été inclus dans l’album et le spectacle, avec le N ° 1 qui l’a précédé, “Pas assez de montagne.” La spéciale avait également Ross couvrant d’autres artistes et écrivains, y compris Bacharach Et David “(Ils aspirent à être) proches de vous”, les charpentiers‘dont la version était en tête des charts en 1970. Elle a fait “Call Me” d’Aretha Franklin et, fidèle à l’enthousiasme de Motown et Berry Gordy pour le matériel de cabaret, “Don’t Rain On My Parade” de Bob Merrill et Jule Styne, de 1964 musical Funny Girl.

Tous ces facteurs, ainsi que les deux medleys des Jackson 5 et les segments Thomas et Cosby, ont aidé le Diana! L’album atteint la troisième place du classement Billboard R&B. Mais dans les listes pop, c’était un autre exploit modeste, n’atteignant que le n ° 46.

Au Royaume-Uni, Motown a retardé la sortie de l’album jusqu’après la diffusion BBC2 de l’émission spéciale TV, le 18 septembre. Il a passé une semaine sur le palmarès là-bas, au n ° 43. Mais le LP a été éclipsé par les débuts, au n ° 10 sur le même compte à rebours, de son nouvel ensemble studio. Intitulé Surrender aux États-Unis, qui a été renommé I’m Still Waiting pour un public britannique qui avait récemment fait de la chanson de ce nom un single n ° 1.