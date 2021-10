Diana Taurasi porte cassée amenée à troller Mercure

C’est une pêche à la traîne sérieuse de niveau A juste ici par le Chicago Sky.

La franchise WNBA célèbre un championnat mardi, et il y a une porte cassée présente au défilé.

Quelle est la signification de cela? Revenons à dimanche: la superstar de Phoenix Mercury, Diana Taurasi, aurait cassé la porte du vestiaire des visiteurs par colère après avoir perdu la série.

Alors, oui: il semble que ce soit la porte qui fait son apparition au défilé, selon Maggie Hendricks de Bally Sports (et ancienne écrivaine de For The Win).

Je veux dire, est-ce que ça va mieux que ça? Découvrez la photo ci-dessous :

Oui, c’est la porte que Diana Taurasi aurait cassée chez Wintrust. pic.twitter.com/hI5inu0fZM – Maggie Hendricks (@maggiehendricks) 19 octobre 2021

JUSTIN! Nous avons une apparition spéciale au #skytown Championship Rally. pic.twitter.com/r8cljR21U1 – Chicago Sky (@chicagosky) 19 octobre 2021

Incroyable.

