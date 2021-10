Diana The Musical : Netflix fustigé par un expert avant sa sortie | Royale | Nouvelles

in

La nouvelle comédie musicale basée sur la vie de la princesse Diana a été abandonnée sur Netflix avant sa première à Broadway. Tourné l’année dernière sans public au Longacre Theatre, il présente la distribution originale de Broadway. Diana The Musical est une autre représentation de la légendaire princesse de Galles ces dernières années, y compris la saison quatre de The Crown et Spencer de Kristen Stewart.

Cependant, l’expert royal Howard Hodgson a déclaré avant sa sortie qu’il s’attend à ce qu’il soit « à la fois inexact et de mauvais goût », sur la base des productions précédentes publiées sur Netflix.

Il a qualifié The Crown de “désagréablement inexact”, ajoutant qu’il avait rarement vu une représentation précise de la regrettée Diana.

Il a déclaré à Express.co.uk: “Je n’ai presque jamais rien vu ou lu qui dépeint avec précision la défunte princesse de Galles.

«Elle n’était ni une sainte ni tout à fait mauvaise.

“Au lieu de cela, elle souffrait de fragilités mentales qui faisaient d’elle une personne extrêmement complexe et totalement inapte à faire face aux rigueurs d’une princesse.”

Il a ajouté qu’ayant regardé The Crown et étant plutôt peu impressionné, il n’avait pas l’intention de regarder Diana The Musical.

Diana, qui a épousé le prince Charles en 1981, a accueilli ses fils, le prince William et le prince Harry, avant de se séparer de l’héritier présomptif en 1992.

Leur divorce a été rendu définitif en 1996, juste un an avant sa mort tragique dans un accident de voiture en 1997.

Le livre et la musique de l’émission sont écrits par Joe DiPietro et David Bryan, qui ont tous deux remporté un Tony pour Memphis en 2010.

Diana est interprétée par Jeanna de Waal, connue pour son rôle dans Kinky Boots et Carrie off-Broadway.

Elle a déjà joué la princesse à La Jolla Playhouse en 2019.

Malgré le pessimisme de M. Hodgson à propos de l’émission, M. DiPietro a déclaré qu’il n’avait pas envisagé de l’écrire comme une critique ou une lettre d’amour.

Il a déclaré à la BBC : « Je n’ai jamais abordé cela comme une émission campy. Nous ne l’avons jamais abordé comme une critique de Diana. Nous ne l’avons jamais abordée comme une simple lettre d’amour.

« Pour nous, il s’agit vraiment d’une femme extraordinaire et importante du siècle dernier qui a eu un impact durable.

« C’est une exploration de sa vie. J’espère que dans la série il n’y a pas de méchants, et c’est vraiment trois personnes qui essaient de se débrouiller dans cette situation unique.

“C’est unique parce qu’ils étaient membres de la famille royale et qu’ils avaient la vedette mais ce n’est pas unique, les gens ont des aventures, les gens sont amoureux de quelqu’un d’autre, les gens épousent la mauvaise personne.

“Cela a toujours été pour moi le sujet de la série, juste avec une sensation royale et épique.”

Il a ajouté: “Je traverse ma phase britannique pour une raison quelconque en tant qu’écrivain.”