Priti Patel a présenté un nouveau projet de loi sur l’immigration pour tenter d’arrêter les bateaux de migrants traversant la Manche depuis la France. Des centaines de personnes, dont de jeunes enfants, ont effectué la traversée dangereuse pour venir au Royaume-Uni, la plupart dans des petits bateaux mal équipés et surcapacités. Les derniers rapports suggèrent que plus de 24 700 demandeurs d’asile ont fait la traversée cette année, près de trois fois le nombre qui est arrivé sur les côtes britanniques l’année dernière.

Diane Abbott a déclaré à la BBC le ministre de l’Intérieur qu’elle doit parvenir à un nouvel accord de « coopération sensée » avec les Français si elle veut réduire le nombre d’arrivées.

Elle a déclaré: « Je ne peux vraiment parler que pour moi-même et dire que le gouvernement doit proposer une coopération sensée avec les Français pour vraiment faire face à cela.

La présentatrice de la BBC, Emily Maitlis, a demandé à la députée de Hackney North et de Stoke Newington si elle laisserait travailler les demandeurs d’asile venus au Royaume-Uni et si ce serait la politique du ministre de l’Intérieur de Diane Abbott.

Ma Abbott a déclaré: « Je ne voudrais pas présenter une politique d’asile complète sur Newsnight en trente secondes. »

La députée travailliste a continué de discuter de sa position sur Channel Crossing en décrivant ce qu’elle ferait face au problème actuel auquel les forces frontalières britanniques sont actuellement confrontées lorsqu’elles arrêtent les migrants.

Elle a déclaré: « Ce que je dirais, c’est cette attitude d’adversaire envers les Français et essayant presque de faire des boucs émissaires des demandeurs d’asile qui essaient juste désespérément et qui ne monteraient pas dans un petit bateau pour traverser la Manche si vous n’étiez pas réellement désespéré.

« Faire des boucs émissaires les Français stigmatisant les demandeurs d’asile désespérés ne fonctionne pas »

Le conseiller James Jamieson, président de la Local Government Association, a déclaré que la plupart des conseils se sont portés volontaires pour offrir aide et soutien et que les autorités voudront travailler « en étroite collaboration avec le gouvernement pour garantir que les droits et les besoins des enfants sont au cœur de ces nouvelles dispositions ».

M. Jameson a également ajouté : « Ceux-ci doivent permettre aux partenaires locaux d’apporter aux enfants l’aide dont ils ont besoin, y compris un soutien en matière de santé mentale et physique et une éducation appropriée.

« Les conseils continuent d’être confrontés à des défis pour trouver des logements appropriés, avec des problèmes persistants concernant l’évaluation de l’âge dirigée par le centre et des retards dans la prise de décision, ce qui ajoute de l’incertitude à la fois aux conseils et aux jeunes.

« Ces nouveaux arrangements doivent continuer à prendre rapidement en compte les pressions existantes dans les zones locales, avec une plus grande collaboration au sein du gouvernement pour améliorer l’engagement avec les conseils sur tous les programmes qui aident les nouveaux arrivants à commencer une nouvelle vie au Royaume-Uni. »