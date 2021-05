Diane Abbott fait rage à Keir Starmer pour avoir limogé Angela Rayner «C’est déroutant! | Politique | Nouvelles

L’ancienne secrétaire de l’Intérieur de l’ombre a critiqué Sir Keir Starmer après que la dirigeante travailliste adjointe, Angela Rayner, ait été limogée samedi de ses fonctions de présidente et de coordinatrice de la campagne nationale. Cela vient après que le groupe de l’opposition a perdu l’élection partielle de Hartlepool – la ville du Nord-Est votant pour un député conservateur pour la première fois en 60 ans – et subit une perte nette de six conseils et plus de 200 sièges aux élections locales en tant qu’électeurs. dans son cœur traditionnel désertait la fête.

S’adressant à Sophy Ridge sur Sky News, Mme Abbott a déclaré: «Je pense que c’est déconcertant pourquoi il a limogé Angela Rayner.

“Elle n’a pris aucune des grandes décisions autour de Hartlepool et nous n’avons entendu nulle part dans le pays qu’ils n’ont pas voté travailliste à cause d’Angela Rayner.”

Elle a ajouté: “Je pense que c’est déroutant de renvoyer Angela Rayner et c’est vraiment injuste.”

