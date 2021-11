Diane Abbott reçoit une avance de plus de 18 000 £ pour sa prochaine biographie | Politique | Nouvelles

L’éditeur Viking Penguin a payé 18 450 £ à l’ancien ministre de l’Intérieur fantôme en mars pour 80 heures de travail sur « A Woman Like Me » – qui devrait sortir en juin prochain. Cela équivaut à 225 £ de l’heure.

L’éditeur a obtenu les droits de l’autobiographie après une guerre d’enchères féroce entre six entreprises, a-t-on affirmé.

On ne sait pas combien Mme Abbott – une proche alliée de l’ancien leader travailliste Jeremy Corbyn – recevra finalement et cela dépendra probablement au moins en partie des ventes.

La nouvelle du paiement est intervenue peu de temps après que le député franc de Hackney et Stoke Newington ont critiqué le budget du chancelier Rishi Sunak.

Dans un commentaire pour la Hackney Gazette, elle a affirmé que cela poursuivait « la longue et terrible tradition » des gouvernements conservateurs « volant les gens à revenus moyens et faibles et donnant aux riches ».

« Pour n’importe qui d’autre, cela a aggravé une mauvaise situation. »

Des nouvelles du prochain livre de Mme Abbott sont apparues plus tôt cette année.

Avant sa sortie, un synopsis a déclaré qu’il suivrait sa vie depuis « avoir grandi dans les années 60 au nord de Londres avec ses parents jamaïcains de la classe ouvrière, avant d’entrer dans les salles sacrées de l’Université de Cambridge pour étudier l’histoire.

« Depuis le jour où elle a traversé la Chambre des communes pour la première fois en tant que seule députée noire formée par l’État, elle a été une championne intrépide et vocale des causes qui ont fait de la Grande-Bretagne ce qu’elle est aujourd’hui. »

Il décrit le livre comme un « mémoire honnête et émouvant » qui « emmène le lecteur à travers son incroyable voyage ».

Le « compte-rendu franc » doit être publié à l’occasion du 35e anniversaire de son élection au Parlement.

La nouvelle n’est pas le seul gros salaire que Mme Abbott a gagné.

En 2017, il est apparu qu’elle avait reçu plus de 110 000 £ en espèces des payeurs de licence pour apparaître sur la BBC entre cette date et 2003.

L’homme de 68 ans a également été payé des milliers de personnes s’exprimant dans des panels d’experts

Express.co.uk a contacté Mme Abbott et le Parti travailliste pour commentaires.