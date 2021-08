Diane Abbott se déchaîne contre Patel et demande l’annulation du vol d’expulsion des criminels | Politique | Nouvelles

in

Le député travailliste fait pression pour que le ministre de l’Intérieur Priti Patel abandonne un vol d’expulsion prévu le 11 août. Ceux qui devraient être à bord de l’avion ont tous été reconnus coupables d’un crime et ont purgé au moins 12 mois de prison.

Mme Abbott a demandé l’annulation des expulsions, affirmant que “la plupart des personnes devant être expulsées n’ont que des infractions mineures et non violentes”.

Les politiciens travaillistes et les militants de gauche ont demandé à plusieurs reprises la fin des vols d’expulsion, avertissant qu’ils risquaient un nouveau scandale Windrush.

Ils disent craindre que les citoyens britanniques ne soient accidentellement expulsés.

Appelant à la suppression du vol du 11 août, Mme Abbott a déclaré: “Je suis choquée d’apprendre que le ministère de l’Intérieur prévoit une autre expulsion de masse le 11 août.

LIRE LA SUITE: Priti Patel envoie des trafiquants de drogue au Vietnam dans une nouvelle répression

« Ces expulsions renforcent la politique actuelle du gouvernement en matière d’environnement hostile et sont erronées.

“La plupart des personnes devant être expulsées vivent au Royaume-Uni depuis plus de 20 ans et beaucoup sont arrivées au Royaume-Uni alors qu’elles étaient enfants.

« Une personne n’est pas allée en Jamaïque depuis l’âge de trois mois et de nombreux détenus déclarent avoir été victimes de torture.

“Malgré les affirmations du gouvernement, la plupart des personnes devant être expulsées n’ont que des infractions mineures et non violentes à leur dossier.

“Le ministère de l’Intérieur doit annuler les vols et mettre fin à l’environnement hostile.”

Mme Abbott était ministre de l’Intérieur fantôme sous la direction de Jeremy Corbyn et aurait été en charge du système migratoire du pays si le parti travailliste avait remporté les élections de 2019.

On ne sait pas exactement quelles infractions ont été commises par les personnes expulsées plus tard ce mois-ci, mais des opérations de charte antérieures ont inclus des personnes condamnées pour meurtre, viol, infractions sexuelles sur enfants, trafic de drogue de classe A et crimes violents, y compris des infractions liées aux armes à feu.

Malgré les affirmations de Mme Abbott, des responsables ont déclaré à Express.co.uk que la durée de vie d’une personne au Royaume-Uni, ainsi que la force de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le Royaume-Uni sont pris en compte avant de déterminer s’il faut y aller. avant la déportation.

Loin de l’image présentée par les opposants à la stratégie du ministère de l’Intérieur, les responsables ont également déclaré que le Royaume-Uni est l’un des seuls pays au monde à aider les organisations caritatives à réintégrer les criminels dans la société après leur expulsion.

Répondant aux demandes du député travailliste, un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: “Nous ne nous excusons pas pour avoir cherché à expulser ceux qui n’ont pas le droit de rester au Royaume-Uni et les criminels étrangers dangereux, y compris ceux qui ont été reconnus coupables de lésions corporelles graves, de viol et de crimes contre les enfants.

A NE PAS MANQUER :

Priti furie alors que les travaillistes tentent de bloquer le renvoi des demandeurs d’asile déboutés [REACTION]

Des citoyens de l’UE risquant d’être expulsés du Royaume-Uni prétendent que les Lords dénigrent le Brexit [INSIGHT]

« On se moque de nous ! » Indignation contre Patel donnant 54 millions de livres sterling aux Français [OPINION]



“Nous opérons régulièrement des vols charters vers des pays du monde entier – pour expulser les délinquants étrangers et ceux qui n’ont pas le droit d’être dans le pays.

“Ce vol n’est pas lié à la revue Windrush ou aux torts auxquels la génération Windrush a été confrontée, aucun des passagers du vol n’est un citoyen britannique, un ressortissant britannique ou un membre de la génération Windrush.”

Les vols d’expulsion font souvent l’objet d’appels juridiques de dernière minute par des avocats qui tentent d’empêcher les criminels d’être renvoyés dans leur pays d’origine.

Le ministre de l’Intérieur a été à plusieurs reprises frustré par les « bienfaiteurs » et les « avocats de gauche » qui ont déposé des recours devant les tribunaux quelques jours seulement avant le départ des vols.